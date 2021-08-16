"Страна" продолжает цикл материалов о независимой Украине в честь ее 30-летия.

В 2012 году главным событием стало Евро. Его приняли Украина и Польша, но финал прошел в Киеве.

Чемпионат мы провели на хорошем уровне. И это заметили не только иностранцы, но и украинцы, которые до сих пор пользуются дорогами, стадионами и аэропортами, которые появились во времена Януковича.

Благодаря Еврокубку первая половина года прошла в состоянии эйфории. А во второй состоялись парламентские выборы, где регионалы, хоть и не без труда, но смогли собрать новое большинство. Хотя и оппозиция показала довольно высокий результат.

По итогам этих выборов резко усилилось влияние "Семьи" Виктора Януковича. Что усиливало противоречия в самой Партии регионов.

Во внешней же политике к концу года Янукович совершил разворот к более тесным отношениям с Евросоюзом и начал форсировать процесс подписания Соглашения об ассоциации.

Уже тогда он вступил на путь, который и привел в ноябре 2013 года к новому Майдану.

"Страна" вспоминает главные события 2012 года и анализирует их. Предыдущие материалы проекта можно прочитать здесь.

Евро-2012

Футбольный турнир за кубок Европы стал главным событием года для украинцев.

Усилия, которые прилагали власти последние годы по подготовке к чемпионату (курировал этот процесс вице-премьер Борис Колесников) принесли свои плоды.

С 2010 года резко ускорились масштабы строительства, которое при Ющенко и Тимошенко практически стояло на месте. Часть объектов (стадионы) ввели еще в прошлом году, остальные - до начала чемпионата в 2012-м.

Например, достроили новые терминалы Донецкого аэропорта, Жулян, Борисполя. Всего в инфраструктуру для подготовки к Евро вложили более пяти миллиардов долларов.

Города, принимавшие Евро, преобразились: центральные улицы реконструировались, старый общественный транспорт менялся на новый, как и таблички на домах. Ремонтировались или вообще укладывались заново дороги.

На железной дороге появились скоростные поезда "Хюндай".

Иностранцы, которые приехали в Украину, удивлялись, что в городах, принимающих чемпионат, на каждом шагу вай-фай и очень приветливые правоохранители. Всего страну посетило два миллиона зарубежных болельщиков.

Многие из них стали хорошо известны. Например, швед Ола Сйостдед проспорил пиво премьеру Николаю Азарову, когда сборная Швеции проиграла украинской. Пиво он принес прямо в Кабмин.

Кульминацией стал финал между Италией и Испанией на стадионе "Олимпийский" 1 июля. Победила сборная Испании.

А вот украинская сборная на том чемпионате не блеснула, так и не поднявшись выше своей группы. Тем не менее, практически месяц страна жила в состоянии карнавала и эйфории.

До сих пор Евро-2012 вспоминается многими украинцами как одно из самых светлых и приятных событий в истории страны. Особенно на контрасте с тем, что происходило в последующие годы.

Выборы в парламент и пришествие Семьи

На политическом фронте тоже был свой "футбол". Вторая половина года прошла под знаком парламентских выборов, которые состоялись в октябре.

Результат их оказался для партии власти не самым удачным.

С одной стороны, Партия регионов осталась первой, взяв около 30%. С другой - в Раду попали сразу три оппозиционные фракции: "Батькивщина" Яценюка, УДАР Кличко и "Свобода" Тягнибока. Последняя впервые зашла в парламент и набрала неожиданные для всех 10%.

Это связывали с двумя вещами.

Во-первых, "свободовцы" еще в 2010 году массово получили власть в Западной Украине на местных выборах, потеснив не оправдавшие надежд "оранжевые" партии. То есть - получили в свои руки определенный админресурс.

Во-вторых, уже тогда шли разговоры о том, что Тягнибоку помогает власть - чтобы создать удобного противника Януковичу на президентских выборах. Логика следующая: кандидата от ксенофобской "Свободы" победить будет проще, чем Кличко или Яценюка. Да и Запад его поддерживать вряд ли будет.

Это было опасной политикой, поскольку националистов с их методами работы - уличное насилие, нетерпимость к другим идеологиям и мнениям - толкали в легальное поле. Что аукнется уже на Евромайдане и после него. Но тогда об этом никто не думал.

В целом оппозиционные партии получили 178 голосов, а провластные (ПР и коммунисты) - 218. Но власти удалось сформировать большинство за счет мажоритарщиков.

Возглавил Кабмин снова Николай Азаров. А вот дальше расклад был интересным. Многие ключевые позиции заняли не представители крупных финансово-промышленных групп, которые привели Януковича во власть. Так, первым вице-премьером назначили Сергея Арбузова.

Это означало, что Янукович и его так называемая "Семья" окончательно оформляется в крупную группу влияния в стране.

В том же году впервые широкая общественность услышала фамилию Сергея Курченко. Ранее малоизвестный харьковский предприниматель стал главным бизнес-фронтменом "Семьи". Под него она консолидировала активы. Рос быстрыми темпами и бизнес непосредственно сына Януковича Александра.

За всеми этими процессами старожилы Партии Регионов, да и в целом олигархи, следили с большой тревогой. Такими темпами Семья Януковича могла очень быстро превратиться в "олигарха №1", перестав зависеть от других столпов партии. А власть президента могла бы приблизиться к абсолютной.

Этот момент сыграет значительную роль в событиях на Майдане в 2013 году, в котором часть украинской элиты увидела возможность остановить рост могущества Януковича.

Русский язык как фактор выборов

Возвращаясь к парламентским выборам, можно отметить еще одну тенденцию - у населения накапливались претензии к президенту и его политической силе.

Причин было несколько - не столь быстрый, как ожидалось, рост зарплат и пенсий, коррупция, роскошь жизни самого президента.

Перевесить эти факторы могла бы наступательная политика на гуманитарном фронте. Чего многие ждали от президента. Но резких шагов на этом направлении Янукович не делал, чтобы не раскачивать ситуацию.

Он так и не сделал русский язык вторым государственным. Да и не хватило бы 300 голосов, чтобы поменять Конституцию.

Но летом - перед началом предвыборной кампании - Рада приняла закон Кивалова-Колесниченко, где реализовывались номы Европейской хартии языков.

Он получился весьма демократичным.

По этому закону, в области, где на том или ином языке говорили не менее 10% населения, местные власти получали право сделать этот язык официальным и использовать его наравне с украинским.

Таким образом, русский язык мог стать официальным на территории всех русскоязычных регионов Украины.

Отменялись квоты на украинский язык на телеканалах и радио. Прописывалась возможность свободного выбора языка образования для детей в школах.

И, хотя этот закон никак не ущемлял прав государственного языка, националисты и "оранжевые" устроили акции протеста - так называемый языковой майдан. Но многочисленными он не стал.

Кстати, первым делом после прихода к власти, националисты в 2014 году отменят именно этот закон. Что подстегнет антимайдановские протесты на юго-востоке Украины и станет одним из существенных факторов будущей войны.

Разворот Януковича над Москвой

Весь 2012 год отношения между Украиной и Россией, а также между Украиной и Западом, развивались в русле предыдущего года.

Запад ругал Януковича за "репрессии против оппозиции" (в виде посадки Тимошенко), а с Россией шли очень сложные переговоры о ценах на газ, а также о возможном вступлении Украины в Таможенный союз.

Янукович буквально разрывался между двумя векторами, желая получить от ЕС Соглашение об ассоциации и в целом гарантии неприкосновенности для бизнеса его Семьи, а от России - дешевый газ. Но взамен ничего никому не дать. А заодно и пугал Запад возможностью сближения с Россией, а Россию - углублением сотрудничества с Западом.

Но это у обоих сторон вызывало все большее раздражение, а Украина все глубже заходила в геополитический клинч.

В самом конце 2012 года прошли слухи, что Янукович якобы свой выбор сделал и намерен ударить по рукам с Путиным - начать процесс вступления в Таможенный союз, а взамен получить дешевый газ. По крайней мере, об этом заявил тогдашний первый вице-премьер Валерий Хорошковский, в знак протеста подавший в отставку.

Визит Януковича в Москву в декабре действительно готовился, однако в последний момент он был неожиданно отменен.

По одной из версий, накануне у президента Украины состоялся разговор с руководителями Евросоюза, которые якобы пообещали ему запустить в действие Соглашение об ассоциации с ЕС, закрыв глаза на посадку Юлии Тимошенко.

Так это или нет, достоверно неизвестно, но именно с тех пор процесс подготовки к подписанию Соглашения Украины и ЕС, доселе находившийся в замороженном состоянии после приговора Тимошенко, был активизирован. Причем с обоих сторон.

Правда, для Януковича это Соглашение, как вспоминали позже представители его окружения, было не самоцелью, а одним из инструментов шантажа Путина.

В общем, с конца 2012 года Янукович начал очень рискованную геополитическую игру, в результате которой уже через год страна сорвалась в пике.

Чем еще жили украинцы в 2012 году

Тюремная эпопея Тимошенко. Кроме футбола и выборов, страна обсуждала видео из Качановской колонии под Харьковом, где сидела Юлия Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" тогда объявила о болезни и по этой причине не являлась на судебные заседания. Ее защита заявила о том, что у Тимошенко тяжело заболела спина, и она не может ходить. Юлю даже отправляли в больницу.

Болезнь стала поводом для новой критики украинской власти со стороны Запада. Германия требовала выпустить Тимошенко на лечение.

После этого тюремщики начали сливать в сеть видео, где женщина, похожая на Юлию Владимировну, ходила по VIP-палате. И встречала там мужчину, с которым целовалась. Он был похож на депутата от "Батькивщины" Сергея Власенко.

В любом случае, требования Запада Янукович не выполнил, и Тимошенко освободили уже только после Евромайдана.

Луценко получает новый срок. Ранее осужденный на 4 года экс-глава МВД Юрий Луценко получает новый приговор: за незаконную слежку по делу об отравлении Ющенко. В 2012 году из Лукьяновского СИЗО его переводят в Менскую колонию - "красную" зону для бывших правоохранителей в Черниговской области.

Там будущий генпрокурор много читает, клеит конверты и тоже болеет - побывал он, как и Тимошенко, в больнице. На следующий год Янукович его помилует. По слухам сделал это Виктор Федорович с прицелом на президентские выборы. Якобы были договоренности, что Луценко в них будет участвовать, отбирая голоса у других оппозиционеров.

Новый УПК. Впервые с 1960 года в Украине изменили уголовно-процессуальный кодекс. Работу по его подготовке вел советник президента и руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Андрей Портнов.

В новом УПК появилось понятие домашнего ареста с ношением электронного браслета, были расширены права адвокатов, появился суд присяжных, возможность внести залог.

Кроме того, были гуманизированы ряд статей уголовного кодекса. Например, отменили тюремный срок по статье о неуплате налогов, что сузило возможности силовиков кошмарить предпринимателей, шантажируя посадкой в тюрьму.

Убийство Оксаны Макар. В марте трое жителей Николаева изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а потом попытались ее убить, после чего выбросили ее тело на стройку и подожгли его.

Но девушка выжила, ее крики услышали прохожие, которые и вызвали милицию. Оксана назвала имена насильников. Милиция их задержала, но потом отпустила. Что и вызвало массовые протесты.

Причина такого поведения правоохранителей была в том, что один из насильников - Максим Присяжнюк - был чиновником. Выяснилось, что преступление он планировал заранее - хотел отомстить девушке за "игнор".

Врачи еще несколько недель боролись за жизнь Оксаны, но конце марта она умерла.

Теракт в Днепропетровске. В конце апреля в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва - бомбы были заложены в урны на остановках. Пострадали 27 человек, но, к счастью, никто не погиб.

Интересно, что организатором взрывов назвали кандидата философских наук и преподавателя местного университета Виктора Сукачева. Кроме него задержаны программист Виталий Федоряк и частные предприниматели Лев Просвирнин и Дмитрий Рева.

Только Сукачев и Федоряк спустя шесть лет признали свою вину. Они заявили, что делали это ради денег - собирались требовать оплаты, чтобы больше не было терактов. Они получили 12 лет, но сразу вышли на свободу по "закону Савченко", по которому год в СИЗО засчитывается за два.

Других обвиняемых отпустили еще раньше - в 2014 году - за отсутствием состава преступления.

В силу этих странных обстоятельств, пошли разговоры о том, что обвиняемых еще в 2012 году оговорили, поскольку хотели быстрее раскрыть преступление. Но пока эта версия ничем не подтверждается.