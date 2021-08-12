В Белой Церкви, что в Киевской области, где ранее мужчина потерял управление и сбил отца с маленьким сыном на переходе, подрались правоохранители.

Соответствующее видео публикует паблик "Police Control Ukraine" на своей странице в Facebook днем ранее, 11 августа.

На кадрах запечатлено, что мужчины в форме Национальной полиции Украины дерутся возле патрульной машины. Некоторое время, наблюдая за происходящим, еще пять правоохранителей никак не реагируют и только позже пытаются разнять своих коллег.

Что стало причиной драки и поссорило сотрудников Нацполиции, на данный момент неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что весной текущего года произошла похожая ситуация. Однако тогда в одном из районов украинской столицы начальник полиции, будучи в нетрезвом состоянии, подрался с патрульными. Как узнала "Страна" от источников МВД, первому не понравилось, что его автомобиль остановили на дороге для проверки. Уже когда машину все-таки остановили начальник начал спорить с патрульными и доказывать, что правоохранители не имели права его останавливать. Далее между нарушителем и патрульными словесная перепалка переросла в драку. Правонарушителю грозит до пяти лет в тюрьме.

Между тем, как недавно стало известно, в Украине станет больше патрульных экипажей на дорогах.