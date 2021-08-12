В четверг, 12 августа, появились новые данные о том, как врачи Украины сражаются с ковидной заразой. По состоянию на 08.15 общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии выросло еще на 1 247 человек.

Напомним, что вчера, 11 августа в стране было официально сообщено о 1 122 новых случаях заражений. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки выросло на 125 человек.

Умерли за отчетные сутки 24 человека (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 173 человека - Ред.).

О новых зараженных Covid-19 сообщает в социальной сети пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Выздоровели за последние сутки 1 039 человек (с начала эпидемии в стране уже 2 194 791 человек поборол грозную инфекционную болезнь - Ред.).

Среди новых зараженных 77 детей и 41 медработник.

Статистика новых случаев заражения за минувшие сутки выглядит так: в Харьковской области выявлено 93 новых зараженных, в Одесской области - 77 человек, в Донецкой - 75 и во Львовской области 61 новый зараженный.

В Киеве, по новым данным врачей-вирусологов, коронавирус выявили у двухсот пяти человек.

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты ВОЗ публично озвучили данные о том, насколько опасен для человека новый штамм коронавируса "Йота", который был выявлен в США.