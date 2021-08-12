В России произошла очередная авиационная катастрофа с многочисленными человеческими жертвами. На дальнем востоке страны разбился вертолет и унес жизни восьми человек.

При этом в трагедии вертолета Ми-8 погиб и один из членов экипажа.

Об очередной жуткой катастрофе агентству "Интерфакс" сообщил собственный источник в управлении провинциального здравохранения российского региона.

Источник при этом уточнил, что восьмерых человек удалось спасти, а такое же количество ушло на дно озера вместе с остатками крылатой машины. Шансов спасти их нет, ведь глубина Курильского озера в месте катастрофы достигает почти двухсот метров.

После крушения вертолета шестерым пассажирам и двум членам экипажа удалось всплыть на поверхность, а там их уже спасли сотрудники государственного заповедника.

По предварительным данным в крушении погиб командир вертолета Ми-8, а выжить из экипажа удалось второму пилоту и бортмеханику.

Восьмерых спасенных после крушения вертолета отвезли в больницы Петропавловск-Камчатского. Двое из них, по оценкам медиков находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее "Страна" сообщала, что ранее, и тоже на Камчатке, потерпел крушение самолет Ан-26. 28 человек отправились на тот свет.