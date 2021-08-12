Во время патрулирования в правительственном квартале украинской столицы полицейские из полка особого назначения №2 заметили мужчину, который приставал к прохожим и сообщал, что имеет при себе взрывоопасные вещества.

Об этом сообщает полиция Киева в своем Facebook вечером 11 августа.

Украинские правоохранители задержали мужчину, который приставал к прохожим, обеспечили охрану места происшествия, где нарушитель оставил сумку и вызвали взрывотехников. Во время проверки никаких опасных веществ не обнаружено

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

В информации отмечается, что правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения. Для дальнейшего выяснения обстоятельств его доставили в районное управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Страна" сообщала о задержании мужчины с ножом и пистолетом в правительственном квартале Киева, а также о том, что в правительственном квартале Киева задержали группу неизвестных в балаклавах и с дубинками.