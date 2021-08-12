Власти Китая для продвижения социалистических ценностей и способствования качественному развитию индустрии развлечений намерены сформировать черный список песен, запрещенных к исполнению в караоке. В перечень попадут композиции вредоносного содержания.

Об этом сказано в положении Министерства культуры и туризма КНР, которое 11 августа появилось на правительственном сайте страны.

Власти Китая запретят исполнять следующие песни;

угрожающие суверенитету и целостности КНР;

нарушающие Конституцию;

разжигающие межнациональную рознь;

поощряющие культы и суеверия;

содержащие пропаганду азартных игр, насилия, наркотиков и непристойного поведения;

содержащие оскорбления и клевету.

Запрет вступит в действие 1 октября текущего года.

В Китае пение в караоке - довольно популярное развлечение. В стране работают около 50 тысяч караоке, а их библиотека насчитывает более 100 тысяч песен.

Ранее "Страна" сообщала, что в КНР запретили строить небоскребы выше пятисот метров.

Мы также писали, что власти Китая запретили вещать на территории страны британскому каналу ВВС.