1 октября в Китае появится черный список песен, которые нельзя петь в караоке
Власти Китая для продвижения социалистических ценностей и способствования качественному развитию индустрии развлечений намерены сформировать черный список песен, запрещенных к исполнению в караоке. В перечень попадут композиции вредоносного содержания.
Об этом сказано в положении Министерства культуры и туризма КНР, которое 11 августа появилось на правительственном сайте страны.
Власти Китая запретят исполнять следующие песни;
- угрожающие суверенитету и целостности КНР;
- нарушающие Конституцию;
- разжигающие межнациональную рознь;
- поощряющие культы и суеверия;
- содержащие пропаганду азартных игр, насилия, наркотиков и непристойного поведения;
- содержащие оскорбления и клевету.
Запрет вступит в действие 1 октября текущего года.
В Китае пение в караоке - довольно популярное развлечение. В стране работают около 50 тысяч караоке, а их библиотека насчитывает более 100 тысяч песен.
Ранее "Страна" сообщала, что в КНР запретили строить небоскребы выше пятисот метров.
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