На протяжении многих лет ученые исследуют мозг людей, которые не способны представлять визуальные образы. Таких людей называют афантастами или афантастиками.

Афантазия - это неумение создавать образы перед мысленным взором, с которым человек рождается или которое появляется после серьезных операций либо как результат психических отклонений.

Эту особенность мышления заметили еще в XIX веке. Тогда британский антрополог и психолог Фрэнсис Гальтон, намереваясь изучить мысленные образы, провел анкетирование, в котором просил людей вспомнить, как они утром сидели за столом во время завтрака.



Оказалось, что многие не поняли, о чем их спрашивают: они помнили завтрак за столом, но не могли вообразить его.

Тогда этому явлению не придумали названия, а в ХХ столетии ученые употребляли понятия дефектной визуализации и зрительной забывчивости.

Лишь недавно принялись более детально изучать эту особенность работы мозга. Для этого делают функциональную МРТ и проводят всевозможные тесты. Например, просят добровольцев представлять белый треугольник и следят за их зрачками. У обычных людей они сужаются, у афантастов не меняются. Также ученые измеряют электропроводность кожи, одновременно зачитывая страшные истории. У группы контроля показатель повышался, у афантастов - нет.

Летом 2020 года вышло исследование, авторы которого установили, что афантасты не способны не только визуализировать зрительные образы, но плохо вспоминали события, замечали у себя сниженную способность представлять будущее и мечтать. То есть любая когнитивная функция, основанная на вызове в памяти зрительных образов, у афантастов может быть снижена.

Исследователи полагают, что афантазию нельзя считать патологией - это просто особенность развития. Ее имеют от одного до трех процентов людей. Причем среди них есть люди творческих профессий: писатели и архитекторы, развившие свои необычные приемы работы.

Сейчас известно несколько признаков афантазии:

отсутствие снов;

трудности с памятью на лица и деталей из прошлого;

наличие расстройств аутистического спектра.

Ранее "Страна" называла семь способов, как замедлить старение мозга.

Мы также приводили объяснение, почему человек помнит хорошее и забывает плохое.