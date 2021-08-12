Врачи рассказали украинцам, как избежать летального исхода при употреблении домашних заготовок и какие правила стоит соблюдать при изготовлении консервации.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ на своей странице в Facebook.

По данным МОЗ, в Украине зарегистрировали 50 случаев ботулизма за последние полгода. Болезнь возникала не только из-за употребления рыбы, но и консерв.

Для безопасности себя и родных, можно употреблять пищу только из безопасных емкостей. Опасность могут нести:

раздутые банки;

банки со вздутыми крышками;

банки, из которых что-то вытекает;

не плотно закрытые банки;

банки, из которых чувствуется странный или неприятный запах.

Помимо этого, каждому украинцу нужно:

не употреблять консервированные в домашних условиях продукты, которые хранились более года;

не покупать консервы и другие продукты домашнего изготовления с рук на улицах и стихийных рынках.

Представители МОЗ создали несколько правил, о которых стоит помнить, если вы решили консервировать продукты:

тщательно мойте руки перед и во время процедуры консервирования;

используйте чистые и стерилизованные банки без повреждений;

каждый раз перед использованием, мойте банки в горячей воде с моющим средством, тщательно протирайте их;

используйте чистые и стерилизованные крышки без повреждений;

выбирайте свежие, неповрежденные продукты без признаков гниения, тщательно промойте их в безопасной воде;

помните - единственный безопасный способ обработки малокислотных пищевых продуктов - это консервирование в автоклаве.





Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее в МОЗ рассказали украинцам о первых симптомах ботулизма и что делать при их проявлении.

Также напомним, сколько украинцев заболели ботулизмом и умерли от него в этом году.