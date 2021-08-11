Европейская комиссия установила новые максимальные уровни содержания кадмия и свинца в разных продуктах питания. Это было сделано в рамках европейского плана по борьбе с раком.

Пресс-релиз о решении органа опубликован 11 августа на его сайте.

Еще в Феврале, на презентации упомянутого плана, было анонсировано установление предельных значений вредных веществ на основе современных научных исследований.

Решение насчет кадмия и свинца прокомментировала комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес.

"Мы знаем, что нездоровая диета увеличивает риск развития рака. В сегодняшнем решении мы ставим потребителя на первое место и делаем нашу пищу более безопасной и здоровой", - сказала она.

Для свинца новые предельные значения будут применяться с 30 августа, а для кадмия - с 31 августа. Новые максимальные уровни кадмия, который содержится во фруктах, овощах, зерновых и масличных культурах, обозначены в Регламенте ЕС 2021/1323. А Регламент 2021/1317 ужесточил максимальные значения свинца во многих продуктах питания, в том числе для младенцев и детей младшего возраста, а также в лесных грибах, специях и соли.

Как сказано в пресс-релизе, решение Еврокомиссии стало результатом ее многолетней работы, а также усилий государств-членов и Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов.

В марте "Страна" сообщала, что украинский Кабмин изменил предельные значения содержания химических веществ в детских игрушках.

Также писали об одобрении правительством Украины ограничения содержания трансжиров в продуктах.