Представители Минздрава рассказали украинцам, какие из летних фруктов являются антиоксидантами и что следует добавить в свой рацион.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Лето - хорошее время, когда можно укрепить свое здоровье. Большинство летних фруктов являются антиоксидантами, в них много витаминов и других полезных веществ, поэтому точно не помешает добавить их к вашему ежедневному меню", - рассказывают эксперты.

По данным ЦОЗ, следует обратить внимание на следующие фрукты:

Абрикосы (они богаты бета-каротином - провитамином А, этот антиоксидант положительно влияет на наше зрение);

(они богаты бета-каротином - провитамином А, этот антиоксидант положительно влияет на наше зрение); Черника (это одно из средств для профилактики ухудшения зрения, защиты сосудов от атеросклероза и источник витаминов);

(это одно из средств для профилактики ухудшения зрения, защиты сосудов от атеросклероза и источник витаминов); Ежевика (обладает противовоспалительными свойствами, синий пигмент из группы флавоноидов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему);

(обладает противовоспалительными свойствами, синий пигмент из группы флавоноидов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему); Малина (богатая витаминами и содержит элаговую кислоту, имеет не только сильное антиоксидантное, а и противовоспалительное действие. Некоторые исследования показывают, что черная малина может помочь в борьбе с раковыми опухолями, однако изучение этого вопроса продолжается);

(богатая витаминами и содержит элаговую кислоту, имеет не только сильное антиоксидантное, а и противовоспалительное действие. Некоторые исследования показывают, что черная малина может помочь в борьбе с раковыми опухолями, однако изучение этого вопроса продолжается); Дыня (в ней содержится 113% от суточной нормы аскорбиновой кислоты, кроме этого альфа-каротин, бета-каротин, флавоноиды, кумарины и фенольные кислоты);

(в ней содержится 113% от суточной нормы аскорбиновой кислоты, кроме этого альфа-каротин, бета-каротин, флавоноиды, кумарины и фенольные кислоты); Виноград (Как красный, так и зеленый виноград содержит элаговую кислоту. Есть исследования, показавшие положительные свойства экстрактов из винограда, как противоопухолевых агентов, обеспечивающих лучшую эффективность уничтожения раковых клеток);

(Как красный, так и зеленый виноград содержит элаговую кислоту. Есть исследования, показавшие положительные свойства экстрактов из винограда, как противоопухолевых агентов, обеспечивающих лучшую эффективность уничтожения раковых клеток); Персики и нектарины (обладают антиоксидантным действием и содержат витамины А, С и Е);

(обладают антиоксидантным действием и содержат витамины А, С и Е); Сливы (Старайтесь включать в свой рацион сливы разного цвета и получите максимальный спектр полезных веществ. Они содержат витамины С и Е и рибофлавин).

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

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