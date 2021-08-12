Льготный тариф на электричество: как попиариться, обобрав население

Кабмин вчера принял историческое решение: снизил тариф на электроэнергию на первые 250 киловатт с 1,68 до 1,44 грн. Это решение коснется всех – от бедных сельских вдов до Рината Ахметова, а потому можно не сомневаться, что власть не раз попиарится на нем. Возможно, даже соберут еще одно заседание СНБО, чтобы утвердить решение Кабмина, который утвердил решение предыдущего СНБО, который утвердил рекомендации еще более раннего заседания Кабмина.

Сторонники свободного рынка уже вовсю критикуют решение правительства – мол, экономия составит всего 55 гривен в месяц на семью, зато с бизнеса (а он – с населения) сдерут гораздо больше. Но это не совсем верно. Ведь можно не сомневаться, что тариф на киловатты свыше 250 через несколько месяцев окажется намного большим, чем 1,68 (а значит, и экономия будет больше). Просто об этом пока не говорят, чтобы не смазывать впечатление от мудрой социальной политики власти.

А также молчат еще об одном, хотя и очевидном факте. Еще год назад первые сто киловатт стоили для всех граждан 90 копеек, а теперь будут стоить 1,44. То есть у каждой украинской семьи сначала отобрали 78 гривен, а теперь решили вернуть 55. И это называется социальной поддержкой?

Продление карантина до 1 октября: готова ли Украина к новой вспышке ковида

Помимо "электропиара", правительство вчера приняло решение о продлении адаптивного карантина до 1 октября. Это решение на данный момент выглядит формальностью, призванной продемонстрировать, что власть не забывает об угрозе даже тогда, когда она отступила. Но на самом деле данный шаг правилен – если, конечно, он имеет реальное наполнение.

Вчера премьер Денис Шмыгаль пытался доказать, что наполнение существует: правительство занимается обустройством профильных больниц, где уже почти 100% коек обеспечены кислородом.

Но он забыл указать одну цифру, а точнее – даже две: сколько койко-мест в инфекционных отделениях было на 1 апреля и сколько их сейчас. Потому что 100%, оборудованных кислородом, ­- это замечательно, но непонятно, сто процентов от чего?

В мае-июне не раз появлялась информация, что в связи со снижением заболеваемости закрыт целый ряд ковидных отделений в регионах, работавших с первого дня карантина. И сегодня основной вопрос: удастся ли восстановить эту сеть до того момента, когда новая волна эпидемии выйдет на пик.

А на этот вопрос правительство ответа не дает, делая вид, что его не существует.

Как Банковая готовит отставку Разумкова

Офис президента тем временем занят другим вопросом – подготовкой отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова. Пока это неофициальная информация, и в ОП ее, естественно, опровергнут, но во фракции "Слуги народа" об этом говорят вовсю. Да и предыдущие новости – вроде запрета на поездку Разумкова в зону ООС – являются косвенным подтверждением того, о чем говорят во фракции.

А самое главное – эта версия подтверждается логикой событий. Рейтинг президента снова начал падать, и это – процесс неизбежный, который не может бесконечно сдерживаться пиар-кампаниями вроде регулярных решений СНБО, не имеющих никакого значения для подавляющей массы населения.

При этом у Зеленского все еще не видно никакой готовности выполнять его собственную предвыборную программу, в которой первым пунктом является восстановление мира.

А значит, наиболее опасными конкурентами для действующего президента являются новые политики без негативного бэкграунда, которые пойдут на выборы с той же программой, которая собрала 73% в 2019 году. Причем именно политики, потому что ремейк сериала "Слуга народа" невозможен, а значит – невозможен вариант нового лица откуда-то со стороны.

И наиболее ярким представителем когорты потенциальных конкурентов является как раз Дмитрий Разумков, который дистанцируется от всех одиозных решений Зеленского и охраняет свой имидж от негатива, который собирают президент, премьер и секретарь СНБО.

Поэтому вопрос не в том, действительно ли Банковая готовит отставку спикера, а в том, когда на нее найдутся голоса. Их нужно найти ближайшей осенью, пока раскрутка Разумкова еще нуждается в подкреплении формальным статусом, - потому что через год-полтора спикер уйдет сам, чтобы не нести ответственность за все происходящее и не происходящее.

Заявление "Нацкорпуса" и ультиматум Тягнибока: что испугало националистов

Как уже сказано, единственное, что может дать Зеленскому возможность выиграть президентские выборы-2024, - это восстановление мира на Донбассе, которое, в свою очередь, возможно только через выполнение Минских соглашений. Ультраправые радикалы убеждены, что именно этот сценарий глава государства и выполняет.

Вчера "Нацкорпус" выпустил заявление, в котором потребовал не выполнять требования, идущие с Запада: то есть не имплементировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, не соглашаться на выборы на Донбассе до вывода незаконных воинских формирований и не давать Крыму воду до его присоединения к Украине.

Националисты из "Нацкорпуса" опубликовали свое заявление в связи с тем, что в рядах этой партии идут аресты (связанные, правда, с криминальной деятельностью ее членов). Сами радикалы считают, что "власть готовится к масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля перед сдачей национальных интересов".

У "Свободы" повода для заявления не было, но она решила не отставать от конкурентов и опубликовала ультиматум Зеленскому. В котором, правда, полно противоречий. Так, партия Тягнибока требует не выполнять якобы предстоящие 31 августа указания Джо Байдена по выполнению Минских соглашений и одновременно добиваться от того же Байдена статуса "основного союзника вне НАТО". При этом авторы даже не задумываются над тем, что просить хозяина Белого дома о чем-то можно только тогда, когда сам выполняешь его "просьбы".

Но главное даже не в этом. Ни "Свобода", ни "Нацкорпус" не представили ни единого доказательства того, что Зеленский действительно намерен выполнять Минские соглашения (и что в Вашингтоне от него этого потребуют).

Зачистка "Нацкорпуса" - это попытка укрепления власти самого Зеленского, что естественно для любого президента. Причем попытка очень робкая, поскольку "С14" и другие подобные структуры все еще чувствуют себя спокойно. А значит, нет никаких оснований считать, что Зеленский вдруг решил выполнить собственные обещания.

Каспаров против Байдена: Афганистан как маркер мирового господства?

В прошлом знаменитый шахматист, а ныне российский оппозиционер Гарри Каспаров вчера выступил с жесткой критикой в адрес президента США Джо Байдена и его политики, которая привела к выводу войск из Афганистана.

Произошло это сразу после того, как Байден сделал заявление, что не жалеет о выводе войск и что правительство Афганистана, в которое вложен триллион долларов за 20 лет, должно защищать себя само.

Безусловно, если исходить из гуманитарных последствий для этой среднеазиатской страны, то Каспаров прав.

Впрочем, Каспаров о гуманитарном факторе обмолвился лишь парой фраз. По-настоящему его беспокоит то, что уход из Афганистана станет фактором ослабления Штатов во всем мире и что лидирующие позиции перехватит союз Китая и России.

Однако ситуация как раз такова, что именно для противостояния Китаю Штатам сейчас нужна консолидация ресурсов – в том числе и через уход из Афганистана.

КНР гораздо сильнее и гораздо опаснее для США, чем Советский Союз когда-либо. В 1940-1960-е годы, когда СССР имел динамичную экономику, он был еще слишком слаб для равного противостояния с Америкой. А в 1970-1980-е годы, когда Союз перестал быть слабым, его экономика потеряла гибкость.

У Китая сейчас есть и военная мощь, и динамичная экономика. Больше того, его последние шаги – вроде стимулирования рождаемости – явно свидетельствуют о намерении начать экспансию во внешний мир в течение ближайших 25 лет (а, учитывая амбиции Си Цзинпиня, наверняка и раньше). И очевидно, что эта экспансия начнется с Тайваня.

Поэтому все высвобождающиеся средства Вашингтон должен направить на то, чтобы обложить военными базами Юго-Восточную Азию – район наиболее реальной сферы активности Пекина в ближайшие годы.

При этом очевидно, что фактор России для Байдена второстепенен – и именно это больше всего не нравится Каспарову. Который понимает, что рано или поздно ради противостояния с Китаем Вашингтон сдаст и другие свои позиции – в том числе и в Восточной Европе.

Вряд ли это нравится американскому истэблишменту, позиции которого выражает Байден. Но у него уже нет другого выхода.