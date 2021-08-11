Представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал очередные победы движения "Талибан" в Афганистане и перспективу захвата страны террористами. По его мнению, силы властей Афганистана превосходят талибов, поэтому победа исламистского движения вовсе не предопределена.

Об этом Прайс сказал 11 августа на традиционном брифинге.

По наблюдению спикера Госдепа, многие уже уверены, что сейчас мир наблюдает "неостановимый марш "Талибана". Но это не так, поскольку афганские силы безопасности существенно превосходят те отряды, которые может собрать "Талибан". Прайс напомнил, что вчера официальный Кабул заявил о том, что располагает 300 тысячами военных.

Вдобавок к этому у властей Афганистана есть в распоряжении необходимые для победы инструменты, средства для защиты страны и политическая поддержка. Причем США продолжают оказывать свою поддержку.

"Мы видим вопрос в руководстве - как в политическом, так и в военном руководстве", - сказал Прайс.

Кроме того, он добавил, что Вашингтон намерен добиваться международного консенсуса по Афганистану и мирному процессу в этой стране.

Между тем вчера президент США Джо Байден заявил, что власти Афганистана должны сами сражаться за себя, и что не жалеет о выводе американских войск из страны.

Как писала "Страна", несмотря на оптимизм Госдепа, талибы контролируют уже больше половины территории Афганистана.