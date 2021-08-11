В Италии, где вводят ковид-пропуска с QR-кодом, на острове Сицилия синоптики зарегистрировали рекордно жаркую температуру - +48,8 градусов.

Об этом сообщает немецкая международная телерадиокомпания "Deutsche Welle".

В частности, рекордную жару в Италию принес антициклон с кричащим названием "Люцифер". Он изначально образовался над территорией пустыни Сахара.

В данный момент специалисты проверяют измерения температуры. В случае если они подтвердятся, то это температура станет новым рекордом за все время наблюдения за погодой в Европе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кувейте зарегистрировали температуру +70 градусов. Очевидцы публиковали в соцсетях видеоролики, на которых видно, что от такой жары плавятся автомобили и асфальт, находящийся под прямым воздействием солнечных лучей.

Также напомним, что в Канаде аномальная жара привела к гибели более миллиарда моллюсков и рыб. Данная экологическая катастрофа приведет к изменению качества воды в данной местности. Это связано с тем, что мидии и моллюски помогают фильтровать воду и создавать условия для других видов морских животных.