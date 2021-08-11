Хозяин голден ретривера по имени Альба рассказал, что в ветеринарной клинике в Киевской области его собаке вместо грумминга и чистки зубов, сделали операцию.

Об этом сообщает телеканал "ТСН".

В частности, хозяин Максим Шульженко привез свою собаку в частную ветеринарную клинику, но вместе предполагаемых услуг, ей сделали операцию, а точнее стерилизовали под наркозом.

Максим рассказывает, что он оставил свою собаку в клинике, а через несколько часов ему позвонили и сообщили что пса прооперировали. По его словам, он сначала подумал, что это шутка и не поверил представителям клиники.

Однако потом ему объяснили, что трехлетнюю самку породы голден ретривер, которая три месяца назад родила здоровых щенков, под наркозом стерилизовали и вместо того, чтобы радостно играть, его любимица зализывает швы на животе.

Позже хозяин сообщил в полицию о данном случае и вызвал адвоката, а также рассказал о своей истории в соцсетях.

"Апофеозом извинений сотрудников стало - мы с вас за эту манипуляцию не возьмем денег. Улыбнуло, конечно, спасибо, что не догадались требовать за это заплатить", - рассказал Максим.

В данный момент клиника работает в обычном режиме, но свою вину врачи не отрицают. По словам главного ветеринара, данная ситуация произошло из-за того, что у Альбы была услуга чистки зубов, которую делают под наркозом и из-за возникла ошибка.

Главврач пообещал уволить виновных и финансировать лечение четырех животных бесплатно каждый месяц на протяжении двух лет. При том отчитываясь об этом.

Хозяин ретривера забрал свое заявление из полиции, однако проверка ветеринарной клиники состоится. "Хорошо, что лапы не отрезали и не усыпили, жить будет, но приятного мало", - добавил Максим Шульженко.

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