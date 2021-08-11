Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров рассказал, что будут обсуждать Владимир Зеленский и Ангела Меркель во время визита канцлера ФРГ в Киев 22 августа. По его словам, речь пойдет прежде всего о гарантиях Германии Украине после запуска "Северного потока - 2".

Слова Никифорова приводит сайт главы государства.

"Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые она взяла на случай, если Россия после запуска "Северного потока - 2" попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", - сказал на брифинге пресс-секретарь Зеленского.

Кроме того, лидеры стран обязательно поднимут тему о ситуации на востоке Украины и о том, как реанимировать переговоры о прекращении войны на Донбассе.

Также на повестке дня будут двусторонние отношения Киева и Берлина, ведь Германия - ключевой политический и экономический партнер Украины в Европе, особенно в сферах торговли, промышленности и энергетики.

Никифоров заметил, что потенциал для укрепления отношений стран есть, и он большой.

В заключение Никифоров сказал, что визит канцлера подтверждает, что без участия Зеленского существующие в Европе вопросы безопасности не решаются. И что об Украине без Украины третьи стороны не говорят.

Напомним, в июле США и Германия договорились по поводу газопровода "Северный поток - 2", и в их соглашении речь шла в основном об Украине и обеспечении ее интересов.

Мы также писали, что о приезде Меркель к Зеленскому стало известно 9 августа.