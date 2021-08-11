Во вторник, 10 августа, в Печерском суде Киева под председательством судьи Светланы Шапутько завершилось длительное, более чем трехлетнее рассмотрение резонансного дела о смерти сотрудника Управления государственной охраны 26-летнего Василия Хмелюка.

Напомним, это событие произошло 2 января 2019 года на Саперном поле в Киеве возле элитного жилого комплекса "Бульвар фонтанов". Автомобиль "Фольксваген", в котором находился сотрудник Управления госохраны, чуть не наехал на собак - бордосского дога и таксу. Животные принадлежали бывшему профессиональному боксеру Петру Очеретяному - спортсмен выгуливал их возле дома.

Из-за собак завязался словесный конфликт. В какой-то момент Очеретяному показалось, что его хотят ударить, и он резким хуком свалил с ног Хмелюка. При падении тот сильно ударился головой об ледяную кочку и бордюр, получил тяжелую черепно-мозговую травму, не совместимую с жизнью, и вскоре скончался.

Очеретяный с места преступления скрылся и даже для конспирации сбрил бороду, однако на следующий день сам явился к правоохранителям.

Боксеру вменили ч.2 ст 121 УК Украины - умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть. Статья предусматривает серьезное наказание - до 10 лет тюрьмы.

Изначально следственный судья принял решение об аресте экс-боксера на два месяца с возможностью внесения залога. Через несколько дней Очеретяный внес залог в 600 тысяч гривен и вышел из СИЗО. Однако впоследствии эта мера пресечения была обжалована прокуратурой и подозреваемого снова поместили в СИЗО.

Впоследствии строгая мера пресечения в виде стражи была заменена на домашний арест. То есть фактически большую часть трех лет, пока длился судебный процесс, обвиняемый Петр Очеретяный был на свободе.

В суде во время рассмотрения по сути были исследованы видеозаписи с уличных камер наблюдения, допрошены очевидцы происшествия и эксперт, который отметил, что невозможно сказать однозначно, от чего умер Хмелюк: от сильного удара кулака боксера или от падения на землю.

За это ухватилась защита и в состоявшихся вчера судебных прениях, по данным наших источников в суде, просила оправдать Очеретяного или в крайнем случае переквалифицировать на более мягкую статью 119 УК Украины - убийство по неосторожности. По ней предусмотрено максимальное наказание до пяти лет тюрьмы и вполне реально добиться условного срока.

Однако прокуратура настаивала на виновности Очеретяного, в прениях прокурор затребовал назначить обвиняемому наказание девять лет тюрьмы, взяв под стражу в зале суда.

Судья Шапутько удалилась в совещательную комнату и намерена огласить приговор ориентировочно 17 августа.

Как сообщала "Страна", суд начал изучать доказательства в деле экс-боксера через год после смерти Хмелюка.

Мы также приводили видео конфликта, который привел к смерти сотрудника УГО.