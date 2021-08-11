В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали фото растения из Красной книги, которое летом цветет на территории зоны отчуждения ЧАЭС. Это пальчатокоренник мясо-красный из семейства орхидных, который в Украине называют куриными слезками.

Снимок густого колоса соцветия с цветками оттенка фуксии опубликован в Фейсбуке заповедника.

Пальчатокоренник мясо-красный - растение многолетнее. Для травы оно довольно крупное: в высоту вырастает до 25-55 сантиметров, с четырьмя-шестью листьями длиной до 15-20 сантиметров.

Цветки этого представителя орхидных имеют разные оттенки красного: пурпурный, лилово-розовый, темно-алый.

В наших широтах пальчатокоренник мясо-красный встречается на сырых лугах, лесных полянках, в заболоченных зарослях кустарников.

Эта трава довольно широко распространена в Европе, также ее можно встретить в Азии: в Иране, в Монголии, на северо-западе Китая.

Ранее "Страна" публиковала эффектные фото луговых трав зоны отчуждения ЧАЭС, сезон цветения которых начался в июле.

Мы также показывали снимки кувшинок и лилий в водоемах Чернобыльского заповедника.