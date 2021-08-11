По предварительным данным из США новый штамм коронавируса "Йота" не приводит к серьезному протеканию болезни.

Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове на брифинге.

Новый штамм Covid-19 обнаружили ученые из Соединенных Штатов. В распоряжении ВОЗ находятся около 28 тыс. полных последовательностей генома этого варианта, более 27 тыс. из них приходятся на Соединенные Штаты.

Мутировавший штамм возник в Нью-Йорке и имеет высокую скорость распространения. При этом утверждалось, что он обладает высокой заражаемостью в сравнении с другими вариантами, а также коэффициентом смертности.

Однако, по словам Ван Керкхове, количество случаев заражения "Йота"-штаммом в США стремительно падает. В то же время"дельта"-вариант коронавируса продолжает доминировать. Также опасность "Йота" ниже угрозы, исходящей от "дельта".

Ранее мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения к середине сентября планирует одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Сейчас ВОЗ юридически проверяет и анализирует вакцину на предмет ее включения в портфель механизма Covax.

Кроме этого, вакцины, используемые в Индии для иммунизации населения от коронавируса, в числе которых есть и российский "Спутник V", признали эффективными для борьбы с дельта-штаммом.