В партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" прокомментировали утверждение президентом Владимиром Зеленским стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции. В политсиле возмутились готовностью власти тратить гигантские средства бюджета на пропаганду НАТО.

Заявление по этому поводу появилось на ее сайте 11 августа.

В ОПЗЖ напомнили, что помимо одобрения стратегии Зеленский еще поручил Кабмину за три месяца придумать, "куда потратить бюджетные средства, чтобы заставить украинцев полюбить НАТО".

В партии считают, что, как и при Петре Порошенко, нынешняя власть не стесняется "выбрасывать на ветер миллионы гривен на грубую пропаганду". Из и без того скудного госбюджета финансируют переписывание истории, продвижение идеи языковой и культурной дискриминации, а также вступление Украины в Североатлантический альянс.

Власть Зеленского, как заявляют в "Оппоплатформе", открыто навязывает всему обществу политический курс меньшинства, причем за деньги самих налогоплательщиков. И одновременно прикармливает разномастных экспертов-грантоедов, иностранцев и крикунов, чтобы те ее не ругали.

"Власть поддерживают только когда в стране царит мир, развивается экономика и благополучно живут граждане. Однако Украина пребывает в глубоком социально-экономическом кризисе, украинцы нищают и считают, что страна движется в неправильном направлении. В такой ситуации тратить деньги на пропаганду, к тому же раскалывающую общество, бесполезно и недопустимо", - заявили в ОПЗЖ.

Несмотря на упорное стремление власти в НАТО, в самом Альянсе нет согласия по поводу того, нужно ли принимать в ряды стран-участниц Украину.

Между тем в июне Кабмин утвердил специальный план по вступлению Украины в НАТО.