На большой территории Украины антициклон, у которого очень романтическое название Elfi, определит наличие сухой солнечной погоды.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, остатки ранее преобладающего на территории страны атмосферного фронта могут локально проявить себя дождями и громом в восточной части Украины, а также в Крыму и Запорожье.

Однако в Украине завтра, 12 августа, ожидается сильный порывистый ветер, который будет иметь северо-западное направление.

Синоптик посоветовала насладиться "замечательными" градусами, который способствуют теплой погоде и умеренной жаре.

Завтра на территории Украины будет +25...+29 градусов, а на Востоке может быть около +30. В то же время, начало следующей неделе принесет в страну жару до +35...+37 градусов.

"Поэтому пока дышим, наслаждаемся настоящим августовским рахат-лукумом", - добавила синоптик в социальной сети.

Скриншот: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что завтра над юго-восточной частью страны все еще задержится поле пониженного давления с неустойчивой атмосферой. В этих регионах ждут грозы и шквалы.

Также напомним, что синоптик сообщила о битве циклона и антициклона в небе Украины, которые предвещают жары и дожди.