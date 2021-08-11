Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак ответил на вопрос урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем. По его словам, данный конфликт - внутреннее дело Молдовы, а значит российская сторона не будет выдвигать свои условия регулирования. При этом, не стоит ожидать и блокадных мер в отношении Приднестровья.

Об этом сообщает "Sputnik Молдова".

Козак утверждает, что Россия не собирается предлагать какие-либо механизмы решения конфликта, а урегулирование - "внутреннее дело" Молдовы.

"Никак не вижу решение этого конфликта, это ваше внутреннее дело. Республика Молдова и Приднестровье должны договориться. Россия готова оказывать содействие, чтобы вы договорились, не больше, так же как это было раньше. Мы не готовы выдвигать какие-то свои собственные условия этого урегулирования, это ваше внутреннее дело", - заявил Козак.

Кроме этого, Козак считает, что возможные блокадные меры со стороны Украины и Молдовы в отношении Приднестровья - всего лишь слухи, а подобных "озабоченностей" возникать не должно.

"Майя Григорьевна меня заверила, что этих озабоченностей ни у кого не должно быть. Никакой блокады не будет. Они делают все, чтобы она не наступила там 1 сентября, если тогда эти новые ограничения вступают в силу. Идут переговоры исходя из того, что в Приднестровье тоже проживают граждане Республики Молдовы," - уточнил Козак.

В конце Козак заявил, что Россия ожидает от Молдовы конструктивный диалог с пониманием национальных интересов.

Напомним, 12 июля прозападная партия президента Молдовы Майи Санду взяла более 50% на выборах в парламент и получила карт-бланш на определение политики страны.

"Страна" анализировала, что означает консолидация власти в Молдове и что это значит для Украины. Так, за президентскую партию проголосовали те, кто хочет сближения с Западом, а сама Санду намекала на возможность присоединений Молдавии к Румынии. Что также может вызвать рост напряженности в отношениях с Приднестровьем, которое ориентировано на Россию.