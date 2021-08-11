Координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные проишествия после иммунизации Василий Животенюк сообщил "Стране", что завтра в 14:00 будет заседать комиссия, которая рассмотрит, есть ли причинно-следственная связь смерти женщины с вакцинацией.

"Первой дозой вакцины "Moderna" привито почти миллион людей в Киеве. Если на протяжении 30 дней после вакцинации с ними случится какая-то беда, то будем поголовно говорить, что умирают от вакцинации? Есть процедура и комиссия, которую я возглавляю. Если есть несчастный случай, я не беру сейчас именно этот случай, и тридцати дней после вакцинации не прошло — хотим мы этого или нет, мы этот процесс должны рассмотреть на комиссии. Комиссия будет заседать, я уже документы собрал: и с четвёртой больницы, и данные когда человек вакцинировался. Только после заседания комиссии мы можем официально назвать причину и есть ли взаимосвязь с вакцинацией", — заявил Животенюк.

По его словам, вакцина не смогла бы спасти женщину, так как не начала действовать.

"Женщина прилетела из Турции первого августа, а вакцинировалась — пятого августа. На момент введения вакцины, она подписывала информационное согласие и говорила, что у нее все нормально, но тогда она уже была с коронавирусом. А шестого августа у неё были такие симптомы: температура, общая слабость, боль в руке, наверное, в которую кололи вакцину — это возможно, как кратковременные явления. Было все хуже и девятого августа вызвали скорую. Ее доставили в тяжёлом состоянии, взяли ПЦР анализ и выявили коронавирус", — рассказал Животенюк, добавив, что у женщины был сахарный диабет.

Напомним, 10 августа в Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna. Женщина скончалась в реанимации инфекционного отделения Киевской городской больницы №4.

Позже, после публикации "Страны" о смерти вакцинированной пациентки врачей Киевской городской клинической больницы №4 вызывают на ковер в Киевский городской департамент здравоохранения. Начальство хочет выяснить, от кого из медперсонала произошла утечка информации об этом инциденте в средства массовой информации.