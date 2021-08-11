Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал сразу три указа о назначении послов в европейские карликовые государства: Лихтенштейн, Сан-Марино и Андорру. Все они будут выполнять свои новые обязанности по совместительству.

Указы опубликованы на сайте главы государства.

Указом под номером №352 / 2021 Зеленский назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарии Артема Рыбченко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Лихтенштейн по совместительству.

В документе под номером №353 / 2021 президент распорядился назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Италии Ярослава Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Республике Сан-Марино по совместительству.

К слому, Менльник некогда руководил Департаментом государственного протокола и церемониала Офиса президента.

А в указе №354 / 2021 идет речь о назначении чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Испания Сергея Погорельцева чрезвычайным и полномочным послом в Княжестве Андорра по совместительству.

Как сообщала "Страна", в конце июля президент назначил тоже сразу несколько новых послов Украины в Индонезии, Австрии и Турции.

А в июне глава государства назначил нового посла Украины во Франции.