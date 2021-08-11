Президент Украины Владимир Зеленский уволил Айну Тимчук с поста главы Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ей заявлению.

Об этом свидетельствует указ от 11 августа на сайте главы государства.

Теперь временно исполнять обязанности главы Харьковской ОГА будет Александр Скакун. Соответствующий указ Зеленский подписал в среду. Стоит добавить, что до этого Скакун занимал должность заместителя главы Харьковской ОГА.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины уволил со своей должности губернатора Харьковской области Айну Тымчук. Президент Украины Владимир Зеленский назначил ее главой Харьковской ОГА в ноябре 2020 года.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что известно об Айне Тымчук. Так, например, Тымчук на собеседовании в Кабмине заявляла, что более 20 лет работает в органах местного самоуправления Днепропетровской и Харьковской областей.

Также начавшаяся по всей стране "зачистка" кадров бывшего главы МВД Арсена Авакова особо ощутимо проходит в Харьковской области, где его позиции были традиционно сильны. "Страна" разбиралась, что означают эти движения для ситуации в регионе.

Помимо Тимчук, 10 августа руководство МВД удовлетворило рапорт об отставке главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, поданный им еще на прошлой неделе, 5 августа. Крищенко, сообщая о своем увольнении, упомянул, что занимал должность руководителя полиции столицы более пяти с половиной лет.