Всемирная организация здравоохранения к середине сентября планирует одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом заявила помощница генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на брифинге.

"По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября", – сказала Симао.

До этого гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что фонд ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ в сентябре или октябре.

Симао добавила, что сейчас ВОЗ проводит юридически проверяет и анализирует вакцину на предмет ее включения в портфель механизма Covax.

В июне замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев предполагал, что Европейское агентство по лекарственным средствам и ВОЗ зарегистрируют "Спутник V" в ближайшие месяцы. Он также рассказал, что представители организаций были с визитом в России и проинспектировали результаты клинических исследований и площадки, на которых непосредственно производили вакцину. Однако, позже ВОЗ опубликовала замечания по работе одной из них.

Напомним, что британский журнал Nature посвятил большой материал российской вакцине против коронавируса "Спутник V". По словам автора, российская вакцина была предметом восхищения и споров с тех пор, как власти РФ разрешили ее использование в прошлом году до публикации результатов испытаний. Но теперь данные из России и многих других стран показывают, что препарат безопасен и эффективен.

При этом украинские пограничники не пропускают в страну тех, кто сделал прививку от коронавируса российским препаратом "Спутник V", так как эта вакцина не включена в перечень Всемирной организации здравоохранения.