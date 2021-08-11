МИД Российской Федерации заявил об озабоченности обстановкой в Украине. В ведомстве со ссылкой на ОБСЕ заявили об усилении обстрелов на Донбассе, а также о насаждении украинскими властями идеологии нетерпимости.

Комментарий по поводу Украины заместителя директора Департамента информации и печати МИД Николая Лахонина опубликован в Фейсбуке министерства.



В МИД обеспокоены ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины. Только с начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала там около тысячи нарушений режима прекращения огня. Жертвами обстрелов, по информации "ЛДНР", стали более десяти человек, в том числе мирные жители.

При этом, по мнению министерства, "западные покровители Киева ничего не делают, чтобы прекратить убийство украинскими властями собственного народа". Более того политика стран НАТО, поставки Киеву оружия направлены на поддержку военной эскалации.

В МИД напомнили об очередных международных военных учениях в Черном море Dive-2021 с участием Украины, которые начались 5 августа. Всего в 2021 году в Украине состоялись семь совместных учений с НАТО. Причем июльские маневры Defender Europe 2021 стали крупнейшими за последние 25 лет. А за ними последовали Sea Breeze, Cossack Mace и Three swords.

При этом, по словам МИД, власти Украины "пытаются создать видимость широкой поддержки международных маневров и зачастую существенно завышают число стран - участниц военных учений". Например, Киев заявил, что в учениях Sea Breeze участвовали 32 страны, тогда как в реальности их было значительно меньше: многие страны направили на них только своих военных атташе в качестве наблюдателей или участвовали по видеосвязи.

"Тем не менее, подобный информационный фон способствует укреплению в головах украинских военных представления о якобы ведущейся войне с Россией и надежной поддержке этой линии со стороны Запада", - констатировали в ведомстве.

Кроме того, беспокойство МИД вызывает насаждение в Украине идеологии национальной нетерпимости, в первую очередь к русским. В этой связи в МИД привели слова языкового омбудсмена Тараса Креминя, который предложил тем, кому не нравится закон об украинизации покинуть страну. А президент Владимир Зеленский и посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России".

"За подобное разжигание межнациональной розни в странах Евросоюза – куда так стремятся нынешние власти в Киеве – грозит уголовная ответственность. Будем с нетерпением ждать оценок националистических высказываний украинского руководства от европейских политиков, а также международных организаций, отстаивающих права человека, принципы толерантности и недискриминации", - отметили в МИД.

Что касается урегулирования конфликта на Донбассе, то, как считают в РФ, действия украинских властей в этой сфере лишь осложняют и без того тупиковую ситуацию в переговорах. Так, 5 августа украинский Кабмин одобрил законопроект "О государственной политике переходного периода", в котором прямо говорится о зачистке Донбасса от нелояльных Киеву сил. Это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями. Причем законопроект на рассмотрение ТКГ Киев не выносил и с представителями Донецка и Луганска не обсуждал.

В финале МИД призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее в Украине и принять меры, чтобы "побудить Киев остановить войну против жителей востока страны, прекратить массовые нарушения прав человека, включая грубую дискриминацию национальных меньшинств, преследования независимых СМИ и оппозиции".

Ранее "Страна" приводила слова представителя Кремля в ТКГ Дмитрия Козака о том, что подходы Зеленского на переговорах по Донбассу хуже, чем при Петре Порошенко.

Также мы сообщали о гибели 11 августа старика на Донбассе от прямого попадания в его дом снаряда.