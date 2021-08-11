Власти Пакистана запретят гражданам республики осуществлять перелеты внутри страны без прививки против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Национальный командно-операционный центр.

Подобное ограничение планируется ввести с 10 сентября. Таким образом, перелеты по Пакистану будут невозможны для тех, кто не прошел процедуру вакцинации против коронавируса. Нововведения хотят запустить с целью увеличить масштабы вакцинации по всей стране на фоне четвертой волны Covid-19.

В июле NCOC объявила сертификаты о вакцинации Covid-19 обязательными для внутренних авиаперелетов с 1 августа, но для ускорения вакцинации правительство ограничило авиаперелеты только для полностью вакцинированных лиц.

После 10 сентября выдача справки о частичной вакцинации будет запрещена.

Ранее мы писали о том, что из-за неравномерного доступа стран к вакцине от коронавируса в ВОЗ считают, что прививка против Covid-19 не должна быть обязательным условием при зарубежных поездках.

При этом в США заявили, что большое число вакцинированных людей может помочь в предотвращении дальнейшей мутации коронавируса. Без этого возможно возникновение такого варианта мутации, от которого нынешние прививки могут быть неэффективны.