Генерала Александра Лебедя, который погиб при крушении вертолета Ми-8 в апреле 2002 года, обвинили в предательстве. По словам первого секретаря московского горкома КПСС Юрия Прокофьева, в августе 1991 года Лебедь вместе с другими участниками ГКЧП участвовал в разработке плана по свержению президента СССР Михаила Горбачева, но после попытки переворота он встал на сторону главы РСФСР Бориса Ельцина, передает "Лента.ру".

Прокофьев утверждает, что Лебедь выступил как "настоящий предатель".

"Группа готовивших ГКЧП людей работала в Подмосковье. О ней знал весьма ограниченный круг лиц. Они готовили документы, разрабатывали порядок ввода и размещения войск в Москве. В этой группе по подготовке работал и Лебедь. Когда произошел так называемый переворот, он встал на сторону Ельцина", - отметил Прокофьев.

Прокофьев убежден, что и сам Михаил Горбачев был причастен к созданию ГКЧП. И действия Госкомиссии по чрезвычайному положению были провокацией, а не попыткой переворота.

Напомним, 19 августа 1991 года в Москве было объявлено о создании Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), который возглавило почти все высшее руководство СССР, кроме Горбачева. Включая вице-президента Янаева, который был объявлен и.о. президента СССР.

Целью было сорвать подписание уже одобренного Горбачевым нового союзного договора, который превращал Советский Союз в аморфную конфедерацию. Собственно, именно на создание такой конфедерации была надежда у партноменклатуры пока еще советских республик. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны".

Также мы сообщали, что 28 июля скончался советский хозяйственный и политический деятель, министр общего машиностроения СССР и последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 89-летний Олег Бакланов.