Группа японских ученых рассмотрела уровень антител через три месяца после введения второй дозы вакцины против коронавируса Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Как оказалось, у пожилых и курильщиков титр антител существенно ниже медианы - то есть среднего показателя.

Аннотация о работе исследователей опубликована на портале препринтов medRxiv.

Ученые включили в свою выборку 378 медицинских работников (255 женщин и 123 мужчины), чьи образцы крови были собраны через 91 ± 15 дней после второй из двух прививок мРНК-вакцины против COVID-19 Comirnaty. Истории болезни и демографические характеристики участников исследования регистрировались с использованием структурированной анкеты самооценки.

В исследовании была проанализирована взаимосвязь между титрами антител и такими факторами, как возраст, болезни, вредные привычки, чтобы изучить клинические переменные, позволяющие прогнозировать колебания уровня антител.

Средний возраст участников исследования составил 44 года. Медиана титра антител к спайковому антигену коронавируса SARS-CoV-2 составила 764 ед/мл. У более старших участников титры антител были значительно ниже. В возрасте от 20 лет медиана титров была 942 и 1095 ед/мл у мужчин и женщин соответственно. Но в возрасте от 60 до 70 лет - 490 и 519 ед/мл у мужчин и женщин соответственно.

Единственными факторами риска более низких титров антител были мужской пол и курение. Однако половая разница могла возникнуть из-за разницы в пристрастии к курению, которое у мужчин обычно сильнее.

Более того, титры антител у курильщиков были значительно ниже, чем у тех, кто некогда курил, но бросил эту привычку.

Таким образом, наиболее важные факторы, связанные с низкими титрами антител, - это возраст и привычка к курению. Из этого можно заключить, что отказ от курения до вакцинации может улучшить эффективность вакцины.

Ранее "Страна" приводила мнение ученого из Оксфорда, согласно которому штамм коронавируса "дельта" делает достижение коллективного иммунитета невозможным, а третья доза вакцины не нужна.

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