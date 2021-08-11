Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля эвакуировали более 150 тысяч человек во время миграции стада слонов.

Об этом говорится на сайте управления лесного и степного хозяйства провинции во вторник.

"По состоянию на 8 августа было эвакуировано более 150 тысяч человек", - пишется в сообщении.

В Китае слоны кочуют уже несколько месяцев. Фото: РИА Новости

Весной текущего года стадо слонов покинуло свой ареал в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа в провинции Юньнань на юге Китая. Несколько месяцев 14 слонов перемещались по территории провинции. Теперь они начали возвращаться к традиционному месту обитания.

Все это время власти провинции отслеживали маршрут стада, в соответствии с которым принимали меры по обеспечению безопасности животных и жителей городов, через которые проходили слоны.





Азиатские слоны с весны текущего года кочуют по разным территориям. Фото: РИА Новости

В управлении добавили, что в ходе контроля за ситуацией задействовали более 25 тысяч полицейских и других работников, более 970 беспилотных аппаратов, а также более 1,5 тысяч единиц техники.

Помимо этого, для обеспечения слонов едой во время миграции было использовано более 180 тонн пищи.

В последнее время в КНР был введен ряд мер по охране азиатских слонов. В результате их популяция с каждым годом растет на 3-5%. Такая тенденция означает расширение среды обитания, именно этим, в частности, обусловлена их массовая миграция.

Напомним, миграция животных началась в КНР еще весной. Тогда стадо диких слонов покинули заповедник и начали миграцию на север. Вначале животные прошли более 500 километров. Изначально заповедник покинуло 16 слонов, но затем двое из них вернулись обратно.

Позже органы по охране дикой природы Китая сообщили, что перемещение слонов обратно будут проводить с помощью приманок и блокировки дорог. Специалисты считают, что внезапное похолодание и дожди в последние дни благоприятно повлияют на возвращение животных в изначальную среду обитания.