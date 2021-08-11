Врачей Киевской городской клинической больницы №4, где ранее вакцинированная пациентка умерла от коронавируса, после публикации "Страны" вызывают на ковер в Киевский городской департамент здравоохранения.

Начальство хочет выяснить, от кого из медперсонала произошла утечка информации об этом инциденте в средства массовой информации. При этом руководство не собирается расследовать причины гибели пациентки, которая умерла от коронавируса после дозы вакцины Moderna.

Об этом "Стране" сообщил Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины.

"На завтра в Киевский городской департамент здравоохранения вызывают всю смену врачей, дежуривших вчера в инфекционном отделении Киевской городской клинической больницы №4. Их заставят писать объяснительные - кто и где находился поминутно. При этом вопрос фармако-эпидемиологического расследования этого случая не стоит вообще. Всех интересует исключительно вопрос, как произошла утечка информации в СМИ о смерти вакцинированной пациентки", - заявил "Стране" Сергей Кравченко.

Он добавил, что врачам угрожают увольнением. Причем не в первый раз.

"Врачам угрожают. Причем, как они мне сообщили, это не первая угроза администрации больницы и Киевского гордепартамента здравоохранения. До этого им угрожали, что те врачи, которые не вакцинируются, будут уволены", - уточнил Сергей Кравченко.

Напомним, недавно в Киеве 50-летняя женщина умерла от коронавируса после укола первой дозой вакцины Moderna. Женщина скончалась в реанимации инфекционного отделения Киевской городской больницы №4.

При это мы сообщали, что вакцина Moderna не зарегистрирована в Украине.

Также "Страна" выяснила, что в Киевской городской больнице №4 уже были случаи, когда пациенты умирали после прививки от коронавируса. Еще в июне там умер от коронавируса мужчина, вакцинированный препаратом CoronaVac.