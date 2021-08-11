Ультраправая партия "Национальный корпус" озвучила требования с которыми выйдут на протест в субботу, 14 августа, под Офис президента в 13:00.

"В эту субботу мы выйдем к Офису президента, чтобы заявить: власть готовится к масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля перед сдачей национальных интересов.

Повестка дня нового политического сезона осенью начнется по вопросу Донбасса и Крыма от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крыму.

Мы требуем от власти публично отказаться от договоренностей, которые предают национальные интересы нашего государства от имплементации Формулы Штайнмайера, то есть проведение выборов под дулами автоматов и легитимизации власти боевиков, и от любой возможности подачи воды в Крым, пока он не будет деоккупирован", - заявили в политической силе.

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал требования.

"На самом деле, конечно же, никакие выборы Зеленский на Донбассе проводить не хочет (он двигается совсем в ином направлении) и никакие формулы имплементировать не будет.

Просто Нацкорпус пытается перевести тему с арестом своих членов за вымогательство в политическую плоскость и заручиться поддержкой и других националистических сил.

Хотя последнее вряд ли. Даже среди националистов многие не испытывают никакого сочувствия к партии Билецкого", - пишет телеграмм-канал.

Напомним, 5 августа в Харькове СБУ провела 53 обыска и задержала 7 человек из партии "Национальный корпус" во главе с Чилли-Вилли. Их обвинили в создании и участии в деятельности организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

В результате Шевченковский районный суд Киева ночью 7 августаопределил меру пресечения всем семи членам харьковского подразделения "Нацкорпуса". Всех подозреваемых суд отправил под стражу на 60 суток без права залога.

Как следствие, в эту субботу, 14 августа, ультраправая партия "Нацкорпус" проведёт акцию под Офисом президента. Акция пройдёт под лозунгом: "Остановить репрессий против патриотов и остановить сдачу украинских интересов".