В четверг антициклон обеспечит Украине солнце, но на юго-востоке пройдут грозы. Карта погоды по регионам
В четверг, 12 августа, циклон Elfi усилит свои позиции над некоторыми областями Украины, обеспечивая им сухую и солнечную погоду, разбавленную свежим ветерком с северо-запада. Но над юго-восточной частью страны все еще задержится поле пониженного давления с неустойчивой атмосферой. В этих регионах ждут грозы и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в юго-восточных регионах Украины завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории - без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +12-17 градусов. В дневные часы прогнозируют +23-28. В южных и восточных областях ночью +16-21, а днем +26-31 градус.
В Киеве и области 12 августа осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 м / с.
Температура воздуха ночью +15-17, днем +24-26 градусов.
Напомним, синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в четверг в юго-восточных регионах.
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