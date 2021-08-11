В Ровенской области раскрыли жестокое убийство. Мужчина по имени Николай зарезал ножом своего соседа Александра и три дня жил с ним под одной крышей.

Об этом сообщает ITV.

Убитому Александру было 48 лет, его внезапное исчезновение заметили соседи, которые и вызвали полицию. По словам очевидцев, Александра не было дома четыре дня. При этом соседи добавили, что убитый часто общался с "подозрительными" людьми.

Так, во время визита Александра пьяный Николай ударил своего гостя ножом в грудь. В течение трех дней тело убитого находилось в подвале.

Сам Николай ранее был судим, был склонен к алкогольной зависимости и с пренебрежением относился к Александру. Подозреваемого задержали в доме, обнаружив и предмет убийства. Мужчину арестовали, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что в Сумской области задержали злоумышленника, который убил старика во время пьяной ссоры во время застолья. Чтобы избежать ответственности, злоумышленник решил скрыть следы преступления - расчленил тело друга, вынес на окраину села и закопал.

Также в одном из домов на западе Москвы мужчина расчленил свою жену и спрятал голову в пакет из веганского магазина. После убийца решил совершить суицид, выпрыгнув в окно. В результате он разбился насмерть.