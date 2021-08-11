Служба безопасности Украины утверждает, что остановила работу сети подпольных онлайн-криптообменников в Киеве. Они не только нелегально меняли валюты на сумму до 30 миллионов гривен в месяц, но и направляли часть заработанных средств якобы на финансирование неких "провокаций" ко Дню независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По информации спецслужбы, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли делать анонимные платежи, выводить и обналичивать теневые средства.

Услугами этих контор в основном пользовались физические лица, включая тех, кто получал средства из запрещенных в Украине российских электронных кошельков: "Яндекс.Деньги", Qiwi, Webmoney и других.

Среди клиентов сервиса были, по данным СБУ, организаторы массовых акций протеста накануне Дня независимости. Именно через эту сеть они получали средства для оплаты работы "провокаторов".

Сеть функционирует с начала 2021 года и за месяцы работы обслужила более тысячи клиентов. За услуги обменники получали 5-10% от суммы каждого перевода.

В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ провели пять обысков в офисах в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Были изъяты:

компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;

мобильные терминалы с программным обеспечением, позволявшие скрыть места пребывания злоумышленников;

печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине и задействованных в схеме вывода средств;

наличность в иностранной валюте в эквиваленте миллиона гривен.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 200 о незаконными действиями с документами на перевод денег, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам и ст. 209 о легализации доходов, полученных преступным путем. СБУ продолжает следственные действия.

Недавно СБУ сообщала, что разоблачила в Кировоградской области депутатов поселковых советов, которые хранили дома незарегистрированное оружие и вымогали деньги у предпринимателей.

Также на днях Служба безопасности пресекла работу конвертационного центра, через который 10 лет выводили деньги из бюджета.