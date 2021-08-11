Украинские националисты обрушились на украинскую спортсменку Ярославу Магучих, которая завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде.

Суть претензий - легкоатлетка, считают они, не имела права фотографироваться с российской коллегой, заработавшей золото.

В числе таких граждан были как представители украинской власти, так и разные деятели, например, Ирина Фарион. Последняя назвала спортсменку "биомусором".

"Страна" решила поинтересоваться, что о сложившейся ситуации думают украинцы: нормально ли было делать общий снимок; нужно ли штрафовать за это Магучих.

Мнение жителей Киева - в нашем опросе. Ниже мы публикуем текстовую и видеоверсии.

"Положительно отношусь к тому, что она сфотографировалась. Это же не на войне. Я был удивлен, но негативного [эмоций] нет. Чему удивлен - не привык, что обнимаются, отвыкли от такого. Вроде бы как не совсем нормально, но в данной ситуации считаю, что нормально", - говорит один из опрошенных.

"Нормально отношусь. Как считалось в Древней Греции, во время Олимпиады войны нет. Все ищут повод кого-то осудить. Это не очень хорошо. Плохо отношусь к осуждению", - говорит киевлянка.

"Никак не отношусь. Я к спорту совершенно равнодушна. Никак не отношусь, потому что людей трудно переделать. Человек рождается и воспитывается в определенной сфере, атмосфере. Все влияет на человека: и семья, и общество, и законы, и состояние вокруг. На мой взгляд, то, что происходит - эта странная война, эти странные конфликты - это уход от самого себя", - говорит киевлянка.

"Спорт есть спорт, политика есть политика. Они - спортсмены, они на равных условиях. Политику тут нечего привязывать. Она [Магучих], может, даже на эмоциях обнялась, сама не подозревая, что такое будет. То, что часть населения обсуждает - проблемы населения. Она - спортсменка, за Украину выступала. Это спорт, Олимпиада. Там же не только из России, а со всего мира, почему не обнимать", - считает киевлянин.

"Во-первых, они там не под российскими знаменами. Во-вторых, все спортсмены там друзья между собой. Спортсмен, в первую очередь, защищает свое эго, самовыражается. Он за это получает награду, премиальные. А остальное - политика.

Политика не только в спорте, она везде. Негативно [к травле Магучих] отношусь. Потому что Олимпийские игры были созданы для того, чтобы все войны останавливались, чтобы наоборот восстанавливался мир. А тут нагнетание, использование любой ситуации", - считает опрошенный.

"Отношусь крайне негативно [к фото с россиянкой], потому что Россия - страна-агрессор. Такого не должно происходить. Политика - это и есть спорт, часть спорта. Такие совместные фото ни к чему хорошему не приведут. Грозит негативным отношением к таким спортсменам [как Ярослава Магучих] со стороны общественности", - считает киевлянин.

"Отрицательно отношусь к травле. Олимпиада - это Олимпиада, а дружба дружбой. Это сложный вопрос. Они обнялись. Но за каждым стоит страна, это немаловажно. Может, что-то по воспитательной линии сказать, что не больше. Мы в первый день это обсуждали. Переживали за нее [Магучих] о том, что у нее будут проблемы. Негативных эмоций не вызывало", - говорит мужчина.

"Я придерживаюсь мнения, что за каждым из нас стоит страна. [Плюс] учитывая ту обстановку, которая у нас сейчас сложилась с Россией. Но тут спорт, мы сами спортсмены, сами через это прошли. Спорт неотделим. Нет такого: ты - русский, ты - украинец, ты - немец. Спортсмены - это одно сообщество.

Политику тут не надо примешивать. Спорт - это эмоции. Спорт - это к чему люди готовятся, борются. Думаю, что эта девочка, которая обнялась - это эмоции были только", - говорит опрошенная.

"Нормально отношусь. У меня дяди из России - в Советском Союзе всех разбросало. Русские же не виноваты, что наши президенты что-то не поделили. Они - такие же люди, как и мы. Я спортсменов не осуждаю, положительно отношусь. Там мои братья, дяди - что, мне с ними не обниматься?", - говорит женщина.

"Не вызывает негативных эмоций. Все нормально. Политические взгляды - это одно, спорт - другое. Людей объединяет спорт. Они должны дружно выигрывать Олимпиаду и все остальное. А к политике они не имеют никакого отношения.

Мы за то, чтобы они фотографировались", - говорит опрошенная.

"Отрицательно отношусь. Это военнослужащие - и наша, и российская спортсменка. На Донбассе сначала обнимитесь, потом там", - считает киевлянин.

"Политику со спортом мешать можно и нужно. Это страна, это единое целое. У страны есть разные проявления. Спорт - часть нашего государства. И шоу-бизнес, и музыку тоже надо мешать с политикой, однозначно", - говорит опрошенная.

"Нормально относимся, правильно она [Магучих] сделала. Спортсмены не должны враждовать. Пусть люди, которые осуждают, в следующий раз поедут на Олимпиаду и выигрывают там медали", - считают еще одни опрошенные.

"Вопрос в том, что сто лет назад заигрывали с фашисткой Германией. Спорт, мир, дружба. Это закончилось тем, что погибли миллионы людей. На сегодня история повторилась. Виток столетия прошел и мы заигрываем с Россией. Заигрываем уже не с фашизмом, а рашизмом. И это приведет к плохим последствиям.

Мы знаем, что Лукашенко уже стоит бараки, будут концлагеря. Мы это воспринимаем, что этого не может быть. Но это будет. Если человечество не будет делать выводы, трагизм повторится, как сто лет назад. Поэтому это [совместное фото спортсменок] плохо", - считает одна из опрошенных.

"Россия и Украина и были дружны. А то, что политики наши довели страну до такого состояния, я это не поддерживаю. Что касается спортсменов, это их право. А то, что осуждают - это право каждого - осуждать, говорить", - считает киевлянка.

"Очень положительно отношусь. [Россия] - это дружеский народ. То, что политики ведут войны, это их проблемы.

Нам же сказали, что Россия - это агрессор, поэтому сейчас люди так ведут себя [хейтят Магучих]. Но я к россиянам хорошо отношусь, сама русская, живу здесь давно, в России родственники.

Неправильно это все. Люди здесь просто пешки.

Музыка и спорт всегда были вне политики. Поэтому использовать сейчас спортсменов в своих целях - это низко", - говорит одна из опрошенных.

"Спорт, я думаю, вне политики, особенно что касается личных отношений между людьми.

Люди, которые ругаются спортсменку - лично дело каждого. Тут же есть и некоторые за Россию", - считает мужчина.

"Абсолютно нормально. Никаких негативных эмоций нет. Но, что это вызывало у части общества - это очень странно. Они просто сфоткались вместе, что здесь такого. Наоборот, жест, говорящий о дружбе.

Вот у меня жена русская по национальности, я украинец, мы спокойно живем, любим друг друга, все хорошо.

То, как ее [Магучих] обзывали... Маразм крепчает. Это уже в голове что-то. Большинство людей здесь, мне кажется, не считает так, не осуждают.

Раздувают зраду - потому что не все нормально с головой, с восприятием этого мира. Так же можно сказать, что зрада, что он женился мне, русской, а не на украинке", - говорит молодая пара.

"Они же по спорту друзья, так что вполне нормально. По поводу спорта у меня никогда нет негативных эмоций. Спортсмены всегда друг друга поздравляют", - считает женщина.

"Они же люди, все в одном кругу крутятся, поэтому ничего такого. У меня есть родственники в России, мы хорошо с ними общаемся и стараемся про политику не говорить.

Спортсменов вообще ни за что не стоит наказывать, они так трудятся, так работают. Если вы [политики] считаете, что они не должны с кем-то не должны обниматься - оговаривайте это в правилах. А наказывать человека за выражение эмоций - это нехорошо", - говорит киевлянка.

"Не вижу ничего сложного, страшного. Во все времена осуждали и осуждать будут. К сожалению.

Наказывать за это? Зачем наказывать? Она занимается спортом, пусть занимается. Каждый занимается своим делом. А с кем ее сфотографировали... Можешь рядом стоять и сфотографироваться с кем угодно - смотря как к этому относиться.

Вот если бы она не выиграла бронзовую медаль, было бы плохо. А так - хорошо", - считает опрошенный.

"Есть политика и всякие моменты. Но вдруг она смотрела на это под углом, что они коллеги. У них есть общий интерес - спорт. А спорт - вне политики. Когда заканчиваются соревнования, спортсмены ждут друг другу руки, фотографируются, это окей.

С учетом всей политической ситуации это может выглядеть не очень. Но если с человеческим фактором смотреть, то почему нет", - говорит девушка.

"Не вижу никакого преступления. Это спорт. На эмоциях, по победе - нормально.

Отрицательно, крайне отрицательно отношусь, что ее ругают. Я считаю, что этого не нужно делать. Она принесла победу Украине, она прославила нашу страну. Поэтому, я считаю, что это совершенно ни к чему", - полагает киевлянка.

"Это ее выбор и ее право, но я его не разделяю. Нужно ли ее наказывать? У нас свобода выбора.

Такие жесты могут привести к агрессии. Вы же смотрите новости, видите, к чему это привело. Ее поведение спровоцировало агрессию в Украине", - считает женщина.

"Я думаю, что тут не надо загоняться. Девочке 19 лет, эмоции, первая медаль на Олимпиаде. Столько, сколько она сделала для страны - намного больше, чем эти диванные товарищи, которые теперь гонять волну на это дело.

Да, ей выводы тоже надо сделать, потому что она и лейтенант, и вооруженные силы. Но аж так сильно журить за это, думаю, не стоит", - полагает опрошенный.

"Я считаю, что это хорошо, что они сфотографировались. Мы всегда были братья, сестры. Независимо от всего, мы должны жить в мире.

То, что спортсменку обзывают и ругают - это неправильно. Можно сравнить с религией: одни - баптисты, вторые - католики, третьи - православные. Но это же не значит, что все мы должны убивать друг друга. Тем более, это Олимпиада. Она всегда была символом мира. Слава богу, что хоть на Олимпиаде обнимаются.

Думаю, что надо все это дело [хейт Магучих] прекращать, но это же политика, кому-то это выгодно. Нам, простым смертным, не понять, какие они цели преследуют. Цель - дискредитация россиян, дискредитация украинцев, разжигание войны и все такое прочее.

Если наказывать, то будут просить политического убежища - так же, как это сделала белоруска", - говорит киевлянка.

Полная видеоверсия опроса о травле спортсменки Ярославы Магучих: