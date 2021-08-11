В России озаботились языковым вопросом, возникшим в Казахстане и Кыргызстане. В Совете Федераций РФ собираются на межпарламентским уровне поднять тему о нарушении прав русскоязычных граждан в Кыргызстана и Казахстане. В частности, от руководства Казахстана хотят потребовать дать оценку действиям "языковых патрулей", которые организовывают националисты. Об этом заявил замглавы Совета Федерации Константин Косачев, передает РИА Новости.

Поводом к этому послужила информация о появлении "языковых патрулей" в городах Казахстана. Националисты устраивают рейды по магазинам и проверяют, переведены ли этикетки на товарах на казахский и на каком языке продавцы общаются с посетителями.

По данным агентства, националисты в грубой форме общаются с русскоговорящими жителями Казахстана, называют их гастарбайтерами и даже обвиняют в фашизме. В одном из своих роликов националисты заставили русскую жительницу Актау извиняться на камеру за ее слова о том, что в советский период этот город был построен русскими.

В свою очередь в Министерстве информации Казахстана заявили о неуместности провокации на языковой теме и о том, что развитие государственного языка должно происходить правовыми методами.

Ранее "Страна" писала о том, что языковой омбудсмен Креминь оказался бывшим представителем Януковича на президентских выборах.

Также мы сообщали, что Креминь назвал угрозой нацбезопасности фильмы на русском языке.