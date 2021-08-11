С начала нового учебного года актер и преподаватель Виктор Талашко, студентки которого обвинили его в сексуализированных домогательствах, будет отстранен от работы в Киевском нацуниверситете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

Об этом сообщает Общественное радио в среду, 11 августа.

"Расследование мы не имеем права проводить и не знаем формата его проведения. Сейчас все проректоры и преподаватели - в отпусках, мы по электронной почте прислали им материалы, которые нашли. Первого сентября комиссия начнет работу. Сегодня она изучает материалы", - рассказала исполняющая обязанности ректора Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Галина Миленькая.

Она также добавила, что сейчас Талашко - в отпуске. Но с первого сентября он будет отстранен от работы на время работы комиссии.

При этом сам Талашко, по ее словам, отрицает все выдвинутые обвинения. Министерство культуры же рекомендует девушкам, которые пострадали от домогательств со стороны Талашко, обратиться с официальными заявлениями в университет.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях появились обвинения в сторону Талашко, который уже десятилетиями преподает в университет. его обвинили в домогательствах к студенткам.

О харассменте в Facebook сообщил сценарист Богдан Панкрухин.

Он рассказал, что заинтересовавшись темой домогательств в театральных учреждениях, попросил в Instagram связаться с ним тех, кто стал жертвой такого вида харассмента. По словам сценариста, в сообщениях, которые присылали ему после этого, очень часто всплывала фамилия Талашко.

Также Панкрухин привел истории двух девушек, к которым, по их словам, приставал Талашко в тот момент, когда они были абитуриентками вуза. На тот момент одной из них было 15, а второй 18 лет. Обеих девушек Талашко убедил прийти к нему в квартиру под предлогом репетиции вступительной программы. Обеих он начал фотографировать и предлагать им снимать при этом одежду. Более юную девушку он привел в спальню и начал целовать, ей удалось освободиться, сделав вид, что она потеряла сознание. Вторая абитуриентка смогла вырваться и уйти.

Однако сам Талашко отрицает все обвинения. Он заявил, что таких фактов не было.

В университете инициировали расследование фактов домогательства к студенткам. Исполняющая обязанности ректора учебного заведения Инна Кочарян назвала ситуацию чудовищной и призвала сообщать лично ей всю информацию о подобных фактах.

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