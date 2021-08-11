Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал слова вице-премьера Украины Алексея Резникова о готовности Украины размещать на своей территории американские средства ПВО. По словам Никифорова, подобное заявление не следует рассматривать всерьез и считать официальной позицией.

Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге.

"Я думаю, что это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине", - сказал он.

Никифоров не считает, что заявление Резникова означает, что Украина в ближайшее время станет приглашать американцев для обустройства военных баз.

Он добавил, что этот вопрос зависит от нескольких факторов: желания НАТО, консенсуса в украинском обществе и "от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно раздразнят нашего северного соседа".

Напомним, вчера Алексей Резников сообщил, что Украина обеспокоена готовностью РФ разместить на территории аннексированного Крыма ядерное оружие. Поэтому Украина готова развернуть на своей территории вооружение ПВО даже путем размещения армейских подразделений США.

Резников сообщил, что Россия уже "де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала".

Также в Минобороны заявили, что еще в прошлом году начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины.