Под Харьковом мужчина пытался выкопать и сдать на металлолом гусеницу от легендарного советского танка времен Второй мировой войны Т-34. В начале августа "черный археолог" был замечен работниками фермерского хозяйства в районе горы Бугайка Дергачевского района, которые пресекли действия злоумышленника. Судя по опубликованным фото, мужчине все же удалось выкопать гусеницу, вес которой составляет более тонны. Каким образом он пытался транспортировать ее в пункт приема металлолома - не указано.

Руководство и сотрудники фермерского хозяйства "Свитанок" передали находку в мемориальный комплекс "Высота им. Маршала Конева", расположенный в поселке Солоницевка Дергачевского района Харьковской области. Находка уже пополнила экспозицию музея.

По данным историко-краеведческой организации "Слобода", эта гусеница принадлежит одному из шести подбитых советских танков, которые противостояли атакам 294-й пехотной дивизии вермахта, наступавшей на Харьков через Дергачи в октябре 1941 года.

"Оборонительные бои шли в течение трех дней с 19 по 21 октября, пока не поступил приказ об отступлении. Потери составили 260 солдат и офицеров, среди которых было 22 танкиста", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьковскую область вспомнил, что легендарный танк Т-34 был создан в Харькове командой конструкторов во главе с Михаилом Кошкиным.

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