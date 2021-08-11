В Кировоградской области трое депутатов поселковых советов хранили дома незарегистрированное оружие и вымогали крупные взятки у предпринимателей. Двух из них задержали после получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе расследования об отношении трех депутатов к системной коррупции, сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли у них незарегистрированное оружие - пистолеты с боевыми патронами, оборудованные устройствами для бесшумной стрельбы.

Как выяснилось во время следствия, организовал преступную деятельность руководитель областной организации одной из политических сил. Депутаты наладили механизм получения денег от предпринимателей.

"Установлено, что участники схемы требовали 60 000 долларов от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

За эту сумму они обещали помочь ему избежать уголовной ответственности. Двоих злоумышленников задержали после получения всей суммы взятки, на данный момент решается вопрос об избрании для них меры пресечения и сообщении о подозрении.

"Проверяется информация относительно возможного использования выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины", - добавили в СБУ.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, как в Харькове занимались рэкетом участники Нацкорпуса.

Они угрожали предпринимателям и вымогали деньги.