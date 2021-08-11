В Польше в десятках населенных пунктов проходят масштабные протесты. Люди выступили против поправок, по которым собираются ограничить деятельность иностранных СМИ на территории государства. Протестующие считают, что таким образом власти на самом деле давят свободу СМИ.

Об этом сообщает DW.

Польское правительство до воскресенья, 15 августа, обсудит поправки к Закону о телерадиовещании. Их предлагает внести правящая партия "Закон и справедливость".

Если за этот законопроект проголосуют, работа СМИ в Польше с долей неевропейского капитала свыше 49% будет ограничена.

Многие в Польше считают, что поправки направлены против

Экс-руководитель общественного телевидения TVP Юлиуш Браун из Совета национальных СМИ Польши считает, что правки направлены против телеканала TVN, который жестко критикует власти.

Он заявил, что в случае вступления закона в силу, американская Discovery, владеющая TVN, должна будет в течение полугода распродать акции.

Ранее Нацсовет по телерадиовещанию уже отказался продлить лицензию для канала: ее срок истечет 26 сентября 2021 года.

Если новый закон будет принят до конца сентября, телеканал может оказаться под угрозой закрытия.

Помимо этого, 10 августа в Вильнюсе начались протесты под зданием парламента. Люди выступают против планируемых коронавирусных ограничений для невакцинированных людей. Полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста.

Также во Франции уже месяц проходят акции протеста против санитарных пропусков. В последний день июля на улицы вышли около 160 тысяч протестующих.