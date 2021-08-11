В Украине продолжается активная подготовка к Дню независимости, в частности военнослужащие проводят репетиции. В то же время в Киеве проходят и учения территориальной обороны.

На видео, которые быстро завирусилось по интернету, попали кадры, как в Киеве военнослужащие строем уходят в реку, держа оружие над головой. Вероятно они делали это в рамках учений

Напомним, кроме учений Теробороны в Киеве также происходят и другие маневры военных. В рамках подготовки ко Дню независимости над столицей пролетели самолеты.

Позже в Минобороны Украины показали фотографии с репетиций празднования Дня независимости, которые проходят на аэродроме Васильков сегодня. В частности, там авиация оттачивает свое мастерство полета.

Что касается учений Теробороны, то они продлятся в Киеве до 13 августа. В связи с этим жителей и гостей столицы попросили не боятся резких и громких звуков и не поддаваться панике.