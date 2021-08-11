Со среды, 11 августа, на неподконтрольной Украине территории Луганской области ужесточаются карантинные ограничения. В частности, возвращаются жесткие требования носить защитные маски в общественных местах и транспорте, запрещаются общественные и спортивные мероприятия.

Ужесточить карантинные мероприятия решили из-за существенного роста заболеваемости Covid-19, сообщает сайт "Луганский информационный центр".

По официальным данным, с начала пандемии в "ЛНР" выявили 7448 случаев коронавируса. Только за последние сутки в "республике" добавилось 176 новых случаев инфицирования. От осложнений Covid-19 скончались 11 человек, а сутками ранее - 16.

Напомним, рост заболеваемости Covid-19 наблюдается и в Украине. Речь, прежде всего, о приморских областях: Одесской, Херсонской и Запорожской.

Также ситуация ухудшается в Донецкой области. Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что пока что койки в реанимациях заняты лишь на 13%, кровати с подведенным кислородом - на 9%, задействовано только 3% аппаратов ИВЛ. Такие показатели позволяют стране оставаться в "зеленой" зоне карантина.

Также мы сообщали, что в Киеве уже были случаи смерти после вакцинации от коронавируса, но их решили замолчать.