После дрифта в центре Киева вокруг памятника Богдану Хмельницкому на автомобилях с логотипами Red Bull, рэперша Alyona Alyona приехала на Софиевскую площадь чтобы отмыть брусчатку от следов резины. После интенсивных движений на площади в течение 15 минут, артистка ушла на перерыв.

Об этом сообщил корреспондент "Страны"

Кроме Alyona Alyona на площади собрались с чистящими средствами еще около десятка человек.

Как сообщил корреспондент "Страны", интенсивная чистка в исполнении артистки продолжалась около 15 минут, после чего ушла на обед.

Alyona Alyona вместе со своей командой приехала отмывать брусчатку после дрифта в центре Киева. Фото: "Страна"

Исполнительница не особо захотела общаться с журналистами заявив, что "проведёт брифинг по этому поводу через 30 минут, а сейчас она хочет поотмывать следы резины с брусчатки".

По словам артистки, видео снимали ко дню Независимости, в рамках популяризации дрифта в Украине.

"Организаторы меня уверяли, что все разрешения есть, полиция будет обеспечивать общественный порядок. Но по итогу меня сделали крайней. Я не гордая, буду не разговаривать, а отмывать плитку", - рассказала артистка.

Помимо Alyona Alyona, отмывать брусчатку пришел и украинский рэпер KALUSH.

Рэпер KALUSH тоже приехал на Софиевскую площадь отмывать брусчатку от следов резины. Фото: "Страна"

Также приехали коммунальщики от КГГА, которые собираются мыть брусчатку.

Коммунальщики от КГГА отмывают брусчатку. Фото: "Страна"

К слову, работы на площади продолжаются. Состоянием на 16:48 отмыли около 60% повреждённой брусчатки.

Напомним, 10 августа в центре столицы автомобили с логотипами энергетика Red Bull устроили дрифт вокруг памятника Богдану Хмельницкому. Дрифт снимали для рекламы напитка Red Bull. При этом в КГГА заявили, что не согласовывали съемки.

Организаторы не взяли разрешение у властей столицы, не согласовали такие съемки с полицией и теперь им грозит до 4 лет ее лишения.

Одной из участниц съемок стала украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona. В Интернете появилось видео, как она выходит из автомобиля с логотипом Red Bull и рассказывает о своих впечатлениях от дрифта.