Губернатор Полтавской области Олег Синегубов, рассказал "Стране" подробности из биографии нового главы Нацполиции Киева Ивана Выговского. До назначения в столицу Иван Выговский возглавлял полицию Полтавской области.

"Могу охарактеризовать Ивана Выговского только положительно. Он был на своем месте, очень ответственный человек. Те задачи, которые перед ним ставили со стороны Полтавской облгосадминистрации или Офиса президента, всегда выполнялись. У нас было полное взаимодействие и понимание. Он сильная личность, человек слова. Конструктивный, последовательный. Раз ему сейчас доверили столь высокий пост, его работу и в Киеве оценили высоко", - отмечает Синегубов.

По словам Синегубова, полиция области под руководством Выговского четко следила за соблюдением карантинных мер.

Особенно губернатор выделил заслуги Ивана Выговского при обеспечении правопорядка в Новых Санжарах в прошлом году. Тогда среди местных жителей вспыхнули волнения, когда в город привезли эвакуированных из Уханя украинцев.

Местные, опасаясь заражения коронавирусом, забрасывали автобус с эвакуированными камнями, перекрывали дороги и жгли шины. Однако протесты быстро удалось пресечь. Олег Синегубов считает, что это личная заслуга Выговского.

"Все же видели, что происходило в Новых Санжарах – как там сработала полиция! Да, там был и экс-глава МВД Арсен Аваков, и все руководство Нацполиции. Но Выговский как начальник главного управления полиции Полтавской области нес личную ответственность за охрану общественного порядка", – сообщил "Стране" Олег Синегубов.

Также именно Иван Выговский, будучи начальником полиции Полтавской области, руководил операцией по ликвидации "полтавского террориста", который скрывался несколько дней, захватил в заложники полицейского и угрожал правоохранителям гранатой. В итоге террорист был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате.

"Он на работе 24/7, у него нет выходных и праздников. Например, произошел взрыв на магистральном газопроводе в Лубнах в 23:00 зимой. Через десять минут мне уже звонит премьер-министр, у нас 60 населенных пунктов отключены от газа, и надо решать вопросы по поводу подвоза еды, теплой одежды и прочего. Всегда Нацполиция рядом, если случается любое ЧП в области", - говорит губернатор.

Напомним, Андрей Крищенко ушел в отставку с поста главы Нацполиции Киева.

Смена руководителя МВД, который пробыл в должности семь лет, по информации источника "Страны" в ведомстве, спровоцировала кадровую чистку в Нацполиции.