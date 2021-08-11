Тягнибок решил выдвинуть "ультиматум" Зеленскому перед его встречей с Байденом
Накануне встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом председатель ультраправой партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил о "требованиях нации" к Зеленскому и Соединенным Штатам Америки, анонсировав акцию в Киеве 28 августа.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
Судя из текста он подозревает, что Байден будет склонять Зеленского к выполнению Минских соглашений. А потому "Свобода" решила выдвинуть целый перечень требований и к президенту Украины, и к США.
Среди них такие:
- отказ от "минской капитуляции";
- никакого особого статуса Донбасса;
- никаких выборов и "формулы Штайнмайера";
- никаких минских соглашений и переговоров в нормандском формате.
Также "Свобода" собирается требовать от США:
- участие в переговорах касательно войны;
- прямой военной помощи;
- статус основного союзника США вне НАТО;
- блокирование строительства "Северного потока - 2".
Также Тягнибок заявил о необходимости создать украинское ядерное оружие.
"После 30 лет восстановления своей выстраданной Независимости Украина и украинцы не собираются сдаваться. Поэтому, если один гарант Будапештского меморандума напал на Украину, а другие "глубоко обеспокоены", мы имеем право восстановить свой ядерный потенциал", - говорится в сообщении.
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Напомним, Владимир Зеленский отправится с визитом в США в августе, а не в июле, как ранее сообщал Киев после телефонного разговора лидеров США и Украины.
Ранее "Страна" писала о том, что значит перенос встречи Зеленского с Байденом.