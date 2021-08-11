Накануне встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом председатель ультраправой партии "Свобода" Олег Тягнибок заявил о "требованиях нации" к Зеленскому и Соединенным Штатам Америки, анонсировав акцию в Киеве 28 августа.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Судя из текста он подозревает, что Байден будет склонять Зеленского к выполнению Минских соглашений. А потому "Свобода" решила выдвинуть целый перечень требований и к президенту Украины, и к США.

Среди них такие:

- отказ от "минской капитуляции";

- никакого особого статуса Донбасса;

- никаких выборов и "формулы Штайнмайера";

- никаких минских соглашений и переговоров в нормандском формате.

Также "Свобода" собирается требовать от США:

- участие в переговорах касательно войны;

- прямой военной помощи;

- статус основного союзника США вне НАТО;

- блокирование строительства "Северного потока - 2".

Также Тягнибок заявил о необходимости создать украинское ядерное оружие.

"После 30 лет восстановления своей выстраданной Независимости Украина и украинцы не собираются сдаваться. Поэтому, если один гарант Будапештского меморандума напал на Украину, а другие "глубоко обеспокоены", мы имеем право восстановить свой ядерный потенциал", - говорится в сообщении.

ё

Напомним, Владимир Зеленский отправится с визитом в США в августе, а не в июле, как ранее сообщал Киев после телефонного разговора лидеров США и Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что значит перенос встречи Зеленского с Байденом.