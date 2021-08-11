Президент Украины Владимир Зеленский своей подписью ввел в силу указ "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года", цель которого - реализация стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 11 августа.

Одна из целей документа - донести до украинцев информацию о практической ценности членства страны в Альянсе и необходимости внедрения нужных для этого реформ.

"Среди прочего предполагается всестороннее информирование украинского общества о государственной политике в направлении евроатлантической интеграции путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечение независимых экспертов, в частности представителей исследовательских центров, общественных объединений и международных партнеров, к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижение критериев членства в НАТО", - сказано в сообщении.

Кроме того, своим указом Зеленский поручил правительству за три месяца разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии.

Реализовываться стратегия будет четырьмя этапами. Также запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнение мероприятий по евроатлантической интеграции, выпуск ряда информационно-просветительских материалов.

Напомним, на данный момент среди членов НАТО нет консенсуса о предоставлении ПДЧ Украине в Альянсе.

Также сообщалось, что по мнению посла Британии Украине еще нужно пройти большой путь перед членством в НАТО.