Ведущий шоу "Битва экстрасенсов" иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем онкологическом заболевании, о котором он узнал в феврале 2021 года.

О непростом периоде в своей жизни 38-летний Сафронов рассказал в программе "Почему я" ведущей и по совместительству известной российском певице Валерии.

По его словам, именно его жена Екатерина уговорила иллюзиониста пройти обследование, хотя он хотел повременить.

Врачи обнаружили у Сафронова опухоль размером 12 сантиметром. Как добавил ведущий, она быстро росла. При этом врачи были в шоке, так как подозревали саркому (группу злокачественных опухолей - Ред.) или Лимфому Ходжкина (злокачественное заболевание лимфатической системы - Ред.). В итоге после обследования подтвердилось последнее. Болезнь выявили на 1 - 2 стадии, как говорится в заключении.

Сейчас Сергей Сафронов проходит очередной курс химиотерапии и принимает необходимые лекарства.

Также артист добавил, что за 14 лет работы на "Битве экстрасенсов" никто даже не заметил у него опухоль, добавив, что "всё рассказывали, но не это".

Справка. Сергей Сафронов - один из широко известных трио родных братьев, иллюзионистов, актёров и ведущих. Они получили известность благодаря проекту "Битва экстрасенсов" и иллюзионному шоу.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году Юрий Луценко впервые рассказал, что борется с онкологией. При этом конкретно диагноз он не уточнил.

Также "Страна" сообщала, какие украинские знаменитости столкнулись с онкологией.