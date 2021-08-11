За июнь текущего года задолженность украинского населения по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 2,5 млрд гривен. Таким образом, в конце июня 2021 года долги составили около 66,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, по состоянию на 30 июня долги украинцев составили:

За поставку и распределение природного газа - 24,7 млрд гривен,

За поставку тепловой энергии и горячей воды - 21,5 млрд гривен,

За централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд гривен,

За управление многоквартирным домом - 5,5 млрд гривен,

За обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,

За поставки и распределение электрической энергии - 7,1 млрд гривен.

Напомним, с октября в Украине на 24 копейки снизят тарифы на использование электроэнергии для украинцев, которые потребляют менее 250 киловатт в час. "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" будут продавать электроэнергию для населения по ценам, которые сложатся на рынке, а компенсировать разницу станут за счет облэнерго, за деньги, которые закладывались на модернизацию сетей.

Помимо этого, по данным Госстата в мае за год расходы для людей на коммунальные услуги резко возросли. Средние цены на содержание жилья и коммунальные услуги, топливо и газ за год выросли в целом на 26,5%.